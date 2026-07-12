Жители Латвии сегодня используют мобильный интернет активнее, чем жители любой другой страны мира. По данным международной аналитической компании Tefficient, в 2025 году средний пользователь мобильной связи в Латвии расходовал 56,5 гигабайта мобильных данных в месяц - это самый высокий показатель в мире.
Для сравнения, еще несколько лет назад этот объем был почти в шесть раз меньше. Сегодня Латвия опережает по потреблению мобильного интернета даже традиционных лидеров цифровизации - Финляндию, Эстонию и Южную Корею.
Интернет перестал быть только для смартфона Эксперты отмечают, что мобильный интернет все чаще становится основным способом подключения к сети дома.
Если раньше трафик в основном расходовали смартфоны и ноутбуки, то теперь к интернету одновременно подключены телевизоры, игровые приставки, планшеты, камеры видеонаблюдения, умные колонки, роботы-пылесосы, газонокосилки и десятки других устройств.
В современных семьях одновременно могут работать 10 и более подключенных к интернету устройств, поэтому объем потребляемых данных продолжает быстро расти.
Главный «пожиратель» трафика - видео
Изменились и привычки пользователей.
Если раньше мобильный интернет использовался преимущественно для переписки, электронной почты и поиска информации, то сегодня львиную долю трафика занимают:
просмотр видео; стриминговые сервисы; онлайн-телевидение; короткие ролики в социальных сетях; видеозвонки; облачные сервисы; онлайн-игры.
По оценкам международных аналитиков, более двух третей всего мирового интернет-трафика уже приходится именно на видеоконтент, причем эта доля продолжает увеличиваться благодаря распространению HD- и 4K-видео.
Интернетом пользуются почти все жители страны
По данным Центрального статистического управления, интернет регулярно используют 93,6% жителей Латвии. При этом мобильный интернет становится все более востребованным не только в дороге, но и дома, постепенно заменяя традиционное проводное подключение для многих пользователей.
Эксперты ожидают, что с дальнейшим распространением умных устройств, видеосервисов и технологий искусственного интеллекта объем мобильного интернет-трафика продолжит расти и в ближайшие годы.
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