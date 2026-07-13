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Starlink под угрозой? Китай рассказал о новом сверхмощном оружии 0 114

Техно
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Китай заявил о создании системы, способной генерировать сверхмощные микроволновые импульсы для поражения спутников на низкой околоземной орбите

ChatGPT

Китайские военные исследователи сообщили о создании системы, способной генерировать сверхмощные микроволновые импульсы для поражения спутников на низкой околоземной орбите. По их утверждению, технология может использоваться против спутниковых группировок, включая Starlink.

Исследователи из Национального университета оборонных технологий Китая (NUDT) заявили о создании системы, способной генерировать микроволновые импульсы мощностью до 100 гигаватт. По их данным, этого достаточно для вывода из строя спутников на низкой околоземной орбите, в том числе входящих в сеть Starlink.

Описание разработки опубликовано в журнале High Power Laser and Particle Beams. Авторы утверждают, что благодаря объединению нескольких синхронизированных генераторов удалось добиться мощности, которая в сто раз превышает уровень, необходимый для создания серьезных помех или повреждения спутниковой электроники.

В основе системы лежит модульная архитектура: вместо одного сверхмощного генератора используются несколько компактных импульсных модулей, работающих синхронно. По словам разработчиков, это позволяет увеличить мощность без снижения надежности установки.

Это уже не первое подобное заявление китайских ученых. В феврале сообщалось о разработке микроволнового устройства мощностью 20 гигаватт, которое также рассматривалось как потенциальное средство борьбы со спутниковыми сетями.

Авторы исследования отмечают, что главное преимущество такого оружия заключается в воздействии на электронику без физического уничтожения спутников. В отличие от кинетического оружия, оно не создает опасных облаков космического мусора.

В статье также представлены сопутствующие разработки, включая полупроводниковые системы для различных условий эксплуатации и гибридные литий-ионные конденсаторы, способные работать при температуре до –40 °C.

Исследователи утверждают, что Китай занимает лидирующие позиции в области мощных импульсных систем благодаря многолетним инвестициям. При этом независимого подтверждения заявленных характеристик новой разработки пока нет, а ее реальные возможности публично не проверялись.

Следующим этапом, по словам авторов, станет повышение точности наведения микроволнового луча, а также уменьшение размеров и стоимости подобных систем.

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#космос #starlink #Китай
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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