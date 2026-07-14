NASA изучает, как люди воспринимают полеты на аэротакси — небольших летательных аппаратах с вертикальным взлетом и посадкой. Полученные данные помогут разработчикам сделать будущие воздушные такси более комфортными и повысить готовность пассажиров пользоваться новым видом транспорта.

NASA проводит исследования, которые могут повлиять на развитие индустрии аэротакси — небольших летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой, предназначенных для коротких городских и пригородных маршрутов.

Главная цель проекта — определить, какие маневры вызывают у пассажиров дискомфорт и как следует проектировать полеты, чтобы люди чувствовали себя уверенно и были готовы снова воспользоваться воздушным такси.

Для этого в Центре летных исследований имени Армстронга в Калифорнии добровольцы проходят виртуальные полеты на специальном симуляторе движения. Во время испытаний они испытывают различные наклоны, ускорения, повороты и другие маневры, которые могут возникать во время эксплуатации аэротакси.

Исследователи анализируют, как пассажиры воспринимают такие движения и в какой момент они начинают ощущать дискомфорт.

Полученные результаты позволили NASA разработать модели, связывающие характеристики полета с уровнем комфорта пассажиров. Эти данные могут использовать производители аэротакси при проектировании новых летательных аппаратов и разработке программ управления полетом.

Особое внимание уделяется резким изменениям движения, которые могут возникать, например, из-за порывов ветра или во время посадки. Используя результаты исследования, инженеры смогут определить, какие нагрузки большинство людей воспринимает комфортно, а какие могут вызвать неприятные ощущения.

«Благодаря этому и другим исследованиям мы начинаем определять пороговые значения комфорта пассажиров при агрессивном режиме полета. Мы можем прогнозировать, как должны летать аэротакси, чтобы большинству пассажиров понравился такой полет и они захотели воспользоваться услугой снова», — отметил ведущий исследователь NASA Кертис Хансон.

Во время экспериментов участники совершали виртуальные полеты по маршруту из центра Сан-Франциско к острову Алькатрас. Они испытывали различные уровни крена, тангажа, вращения и ускорения, после чего оценивали комфорт каждого полета по пятибалльной шкале и отмечали, какие движения доставляли наибольший дискомфорт.

Исследователи также спрашивали участников, согласились бы они воспользоваться настоящим аэротакси, если бы полет сопровождался заметной тряской. Ответы показали, что современные пассажиры, вероятно, менее терпимы к дискомфорту во время полета, чем участники аналогичных исследований, проводившихся несколько десятилетий назад.

Работа является частью программы NASA по развитию перспективной воздушной мобильности. Ее результаты помогут сделать будущие аэротакси не только безопасными, но и более комфортными для повседневных поездок.