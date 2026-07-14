Как выяснилось, у Вселенной есть тяга к сладкому. Астрономы обнаружили новый вид сахара в глубоком космосе; он может пролить свет на происхождение жизни на Земле.

Астрономы обнаружили вид сахара в космосе, который также встречается в малине и средствах для автозагара. Этот сахар, называющийся эритрулоза, обнаружен в так называемой межзвёздной среде — разреженных облаках газа и пыли между звёздами.

Роль сахара не ограничивается тем, что он подслащивает чай и покрывает глазурью пончики. Разные его виды питают наши клетки и входят в состав ДНК, а учёные стремятся понять, как формируются сахара, поскольку это важнейший ингредиент жизни в привычном нам виде.

Используя два радиотелескопа-«тарелки» в Испании, исследователи собрали данные с большого газового облака недалеко от центра Млечного Пути.

Они идентифицировали сахар в газовой форме, сравнивая сигналы телескопов с образцами, полученными в лаборатории. Это последний на сегодня вид сахара, обнаруженный в космосе — в области, через которую пролетали два зонда NASA Voyager, самые далёкие космические аппараты, когда-либо покинувшие окрестности Земли.

Результаты опубликованы в понедельник в журнале Nature Astronomy.

Учёные и раньше находили в нашей галактике поразительные химические соединения, включая строительные блоки генетического материала и компоненты клетки.

Около 25 лет назад недалеко от центра Млечного Пути они обнаружили «родственника» обычного сахара, а чёрные зёрна, доставленные с астероида Бенну аппаратом NASA Osiris-Rex, содержали другие сахара, среди них ключевой ингредиент ДНК.

Последний обнаруженный вид сахара не является жизненно необходимым, но может легко переходить в форму, которую считают важной для запуска жизненных процессов на Земле. Это также один из самых сложных сахаров, обнаруженных в космосе, отметила астрофизик Эрика Хэмден из Университета Аризоны.

Это «идеальный образец вещества, которое просто дрейфует по галактике», сказала Хэмден, которая не участвовала в новом исследовании.

Такие межзвёздные исследования направлены на то, чтобы понять, как возникла жизнь. Доставили ли на Землю необходимые ингредиенты далёкие кометы или космические глыбы? Или ключевые компоненты уже присутствовали в межзвёздном пространстве и в итоге дали начало нашей Солнечной системе?

Новая находка сахара скорее поддерживает вторую теорию. Теперь исследователи намерены искать в космосе другие сахара и выяснить, как они переходят из одной формы в другую.

То, что их обнаружили в одном месте, говорит о том, что они, вероятнее всего, скрываются и в далёких уголках галактики рядом с другими важными молекулами, отметила автор исследования Изаскун Хименес-Серра, астрофизик из Центра астробиологии в Испании.

«Ключевые ингредиенты для происхождения жизни могут присутствовать и в других регионах галактики, что открывает возможность возникновения жизни где-то ещё во Вселенной», — сказала Хименес-Серра.