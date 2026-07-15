Астрономы впервые напрямую обнаружили четыре белых карлика в ближайших к Земле двойных звездных системах. Открытие показало, что даже в хорошо изученном космическом окружении Солнца могут скрываться объекты, которые десятилетиями оставались незамеченными.

Исследователи из Университета Уорика и Университета Колорадо в Боулдере обнаружили четыре ранее скрытых белых карлика в двойных звездных системах, расположенных не дальше 65 световых лет от Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Особенно примечательно, что один из найденных объектов оказался девятым по близости к Солнцу белым карликом, хотя астрономы многие годы изучали этот участок космоса.

Во всех четырех системах белые карлики обращаются вокруг красных карликов. Более яркие красные звезды полностью скрывали своих компактных спутников, поэтому системы долгое время считались одиночными.

«Обычно расположенные поблизости белые карлики обнаружить довольно легко. Но эти четыре объекта были скрыты светом красных карликов. Это напоминает нам, что даже в ближайшем космическом окружении могут оставаться сюрпризы», — отметила первый автор исследования доктор Майри О'Брайен.

Подозрение о существовании скрытых объектов возникло благодаря небольшому периодическому «покачиванию» красных карликов. Такие колебания обычно свидетельствуют о присутствии массивного спутника.

Чтобы подтвердить открытие, ученые использовали ультрафиолетовый спектрограф космического телескопа «Хаббл». Наблюдения оказались непростыми, поскольку вспышки красных карликов могли имитировать сигналы белых карликов. Для обработки данных исследователям пришлось разработать специальные методы калибровки.

Наибольший интерес вызвала система G 203-47, расположенная всего в 25 световых годах от Земли. Несмотря на близость, белый карлик удалось обнаружить лишь спустя 27 лет после того, как астрономы впервые заметили необычное движение его звезды-компаньона.

Исследование показало еще одну особенность этой системы. Красный карлик вращается вокруг своей оси значительно медленнее, чем обращается вокруг белого карлика, что противоречит привычным моделям эволюции подобных двойных систем.

«Это говорит о том, что такие системы могли пройти совершенно разные этапы развития. Одни пережили длительные и бурные взаимодействия, а другие — гораздо более спокойную эволюцию», — пояснил соавтор исследования доктор Дэвид Уилсон.

Открытие позволило ученым обновить каталог белых карликов в пределах 20 парсеков (около 65 световых лет) от Земли. Интересно, что число обнаруженных объектов практически полностью совпало с прогнозами теоретических моделей.

По оценке профессора Пьер-Эммануэля Трембле, пока подробно обследовано лишь около 30% ближайших красных карликов. Это означает, что рядом с Солнцем могут скрываться еще девять или десять подобных двойных систем, которые астрономам только предстоит обнаружить.

Новое исследование показывает, что даже ближайшая к Земле область космоса продолжает хранить открытия, способные изменить представления ученых об эволюции звезд.

Ранее телескоп «Евклид» обнаружил древнейшие квазары: их свет шел к Земле около 13 миллиардов лет.