С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29». Экипаж из двух российских космонавтов и американского астронавта NASA уже прибыл на Международную космическую станцию, где проведет 261 день, выполняя десятки научных экспериментов.

С космодрома Байконур в Казахстане успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», выведя на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-29». Информацию о запуске подтвердили «Роскосмос» и NASA.

На борту корабля находятся российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Для Менона этот полет стал первым в карьере.

После запуска корабль вышел на расчетную орбиту, отделился от третьей ступени ракеты и раскрыл солнечные батареи и антенны. Затем «Союз МС-29» выполнил сближение с Международной космической станцией и успешно пристыковался к ней.

После открытия люков экипаж перешел на борт МКС и присоединился к работающим там астронавтам и космонавтам.

Экспедиция рассчитана на 261 сутки. За это время экипажу предстоит выполнить 38 научных экспериментов.

Российская часть программы включает исследования солнечной активности для совершенствования прогнозов магнитных бурь, а также работу с человекоподобным роботом «Теледроид». Кроме того, Петр Дубров и Анна Кикина должны дважды выйти в открытый космос.

NASA сообщило, что Анил Менон будет заниматься выращиванием кристаллов в условиях микрогравитации, исследованиями кровотока с использованием технологий дополненной реальности и искусственного интеллекта, а также экспериментами по биопечати сосудистых тканей.

Запуск состоялся на фоне продолжающегося внимания к техническому состоянию российского сегмента МКС. В июне этого года сообщалось о продолжающейся утечке воздуха в модуле «Звезда», однако полет «Союз МС-29» проходит в штатном режиме.