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Китай увеличил парк новейших истребителей J-20 до 500 самолетов 0 120

Техно
Дата публикации: 16.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Истребитель J-20

По данным аналитиков, к середине 2026 года на вооружении Народно-освободительной армии Китая находится около 500 истребителей J-20. Самолет остается ключевым элементом модернизации китайских ВВС, несмотря на активную разработку авиации шестого поколения.

J-20 впервые поднялся в воздух в 2011 году, а на вооружение был принят в конце 2016-го. Он стал третьим в мире серийным истребителем пятого поколения после американских F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

За годы эксплуатации самолет неоднократно модернизировали. Китай заменил российские двигатели на собственные, улучшил авионику и вооружение, а также разработал двухместную версию, которая, по мнению экспертов, может использоваться для управления беспилотниками и выполнения задач радиоэлектронной борьбы.

По оценке британского аналитического центра RUSI, к концу 2025 года китайская промышленность выпускала около 120 J-20 ежегодно, а парк этих самолетов насчитывал примерно 300 единиц. Военный аналитик Андреас Руппрехт считает, что уже к середине 2026 года их количество выросло до 500.

В настоящее время J-20 состоят на вооружении как минимум 14 боевых авиационных подразделений Китая, а также используются в учебных и испытательных центрах. Некоторые части уже получают модернизированную версию J-20A.

Эксперты прогнозируют, что при сохранении нынешних темпов производства к концу десятилетия Китай сможет иметь около 1000 истребителей J-20 различных модификаций. По их мнению, способность Пекина быстро производить сотни современных боевых самолетов становится одним из ключевых факторов усиления его военно-воздушных сил и военного потенциала в целом.

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#вооружение #авиация #производство #Китай
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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