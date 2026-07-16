Метеорит, который два года назад пробил крышу дома в американском штате Нью-Джерси, оказался настоящей научной сенсацией. Исследователи обнаружили в нем сотни аминокислот внеземного происхождения и следы древних соленых рассолов, существовавших на заре Солнечной системы.

Редкий метеорит весом более килограмма, упавший в июле 2024 года на жилой дом в Нью-Джерси, позволил ученым получить новые сведения о химических процессах, которые могли происходить еще до появления жизни на Земле. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

16 июля 2024 года жители нескольких штатов США наблюдали яркий болид, пролетевший над северо-востоком страны. Космическое тело вошло в атмосферу со скоростью около 14,4 километра в секунду, раскололось на высоте более 35 километров, а один из его фрагментов пробил крышу дома в городе Хиллсборо.

Во время происшествия никто не пострадал. Владельцы дома быстро собрали осколки, используя одноразовые перчатки, стеклянные банки и алюминиевую фольгу. По словам исследователей, именно это помогло избежать загрязнения образца и сохранить его практически в первозданном виде.

Анализ показал, что находка относится к чрезвычайно редкому типу углеродистых хондритов — CM½. Это лишь второй подобный метеорит, обнаруженный после падения на Землю, и первый, который удалось изучить в столь хорошем состоянии.

Самым неожиданным открытием стало большое количество органических соединений.

«Мы обнаружили сложный набор аминокислот — основных строительных блоков белков. Большинство из них либо крайне редко встречаются на Земле, либо вообще отсутствуют в земной жизни, что подтверждает их внеземное происхождение», — рассказал соавтор исследования Дэнни Главин из Центра космических полетов NASA имени Годдарда.

Среди найденных соединений оказался и триптофан — аминокислота, участвующая в выработке серотонина и мелатонина у человека.

Кроме органических веществ ученые обнаружили высокое содержание натрия и следы древних солевых минералов. Это свидетельствует о том, что внутри родительского астероида когда-то существовали жидкие рассолы — соленая вода, постепенно испарявшаяся и оставлявшая после себя минералы.

Именно такие условия считаются благоприятными для образования сложных органических молекул.

По мнению исследователей, миллиарды лет назад подобные метеориты могли регулярно падать на молодую Землю, доставляя органические соединения, необходимые для появления жизни.

Еще одной особенностью находки стало ее происхождение. По расчетам ученых, метеорит отделился от астероида во внутренней части главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером. После нескольких столкновений в космосе его фрагмент около 200 тысяч лет двигался по орбите, прежде чем достиг Земли.

Исследователи также сравнивают состав находки с образцами астероидов Бенну и Рюгу, которые были доставлены на Землю космическими миссиями NASA OSIRIS-REx и японской Hayabusa2. По словам специалистов, разнообразие обнаруженных в метеорите аминокислот оказалось даже выше, чем в образцах, привезенных напрямую с этих астероидов.

Сейчас фрагменты метеорита хранятся в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке, где их продолжают изучать.

Эта находка помогает ученым лучше понять, какую роль древние астероиды могли сыграть в формировании химических «строительных блоков» жизни на Земле.