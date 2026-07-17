Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Названы конкретные важные слова в общении с ИИ 1 113

Техно
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Уроки вежливости

В эпоху искусственного интеллекта знаменитая фраза Сервантеса (“Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость”) потеряла актуальность. Для владельцев ChatGPT и DeepSeek вежливость обходится в десятки миллионов долларов.

Каждый раз, когда мы пишем в диалоговом окне “Привет!” или “Спасибо!” большая языковая модель воспринимает это, как отдельный запрос и тратит на его обработку огромные вычислительные мощности.

Недавно это подтвердил глава OpenAI Сэм Альтман. Возникает моральная дилемма: с одной стороны “экономика должна быть экономной” - есть соблазн сберечь миллионы долларов. Ведь на первый взгляд наши реверансы, кажется, не очень нужны бездушной железяке?

Но с другой стороны, это важно нам самим для сохранения собственных социальных привычек. Потому что, если мы откажемся от “запросов вежливости”, есть риск перенести сухой и черствый стиль общения в человеческую среду. Как быть? Нужно ли соблюдать в общении с искусственным интеллектом этикет, свойственный людям?

Ситуацию комментирует Лоран Джейкобс, кандидат наук по физике и математике (занимается цифровой трансформацией предприятий и искусственным интеллектом).

  • Когда вы о чем-то спрашиваете ИИ, то в каком-то смысле напрямую общаетесь со всем человечеством, - объясняет Лоран Джейкобс. - Потому что искусственный интеллект - это дитя всей цивилизации, он содержит в себе коллективный труд всех людей на планете.

Во-первых, недавно создатели ChatGPT отчитались, что языковая модель обучилась на всех данных интернета. Это значит, нейросети обработали все, что когда-либо было написано людьми за всю историю цивилизации. Единственное, что не прочитал ChatGPT и его коллеги - это фолианты и манускрипты, которые не были оцифрованы и лежат в запасниках архивов и библиотек.

Во-вторых, объясняет Лоран Джейкобс, искусственный интеллект работает благодаря усилиям нескольких поколений математиков и разработчиков, которые доказывали математические теоремы, лежащие в основе ИИ, разрабатывали алгоритмы и обучали нейросеть.

А в-третьих, вклад в создание ИИ внесли простые пользователи, потому что наши запросы, тексты, которые мы пишем в социальных сетях - все это используется разработчиками, чтобы сделать машину умнее. Все наше общение с нейросетью становится частью ее опыта, поэтому в какой-то степени Алиса, ГигаЧат или Claude - это проекция вашей личности.

  • Искусственный интеллект - это первая в истории технология, в которую вложилось все человечество - к этому нельзя не испытывать уважения, - говорит ученый. - Поэтому лично для меня не стоит вопрос: нужно ли приветствовать ИИ или благодарить его за ответ? К ИИ нужно относиться, как к проекции человека. Кроме того, надо понимать следующее: как биологическому существу нам трудно увидеть сознание в железном ящике с электричеством, но с точки зрения математики человеческий разум и искусственный разум - неотличимы.

И наконец, последний аргумент: ИИ, который мы сейчас все вместе “воспитываем”, в недалеком будущем будет воспитывать новые поколения людей. И наше будущее зависит от того, насколько добрым и вежливым мы сделаем искусственный интеллект.

×
Читайте нас также:
#искусственный интеллект #технологии #социальные сети #этикет #общение #openai
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: звезды, космос
Изображение к статье: виртуальный симулятор
Изображение к статье: Китай заявил о создании системы, способной генерировать сверхмощные микроволновые импульсы для поражения спутников на низкой околоземной орбите
Изображение к статье: АЭС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Светлана Маслякова
В мире
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Колючая проволока
Наша Латвия
Изображение к статье: Владимир Моисеенко и Владимир Данилец.
Политика
Изображение к статье: Кадр из фильма "Обсессия".
В мире
Изображение к статье: ICOM впервые с 2004 года обновил этический кодекс музеев
Культура &
Изображение к статье: Светлана Маслякова
В мире
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Колючая проволока
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео