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Где в Риге лучше всего увидеть звездопад Персеиды: Ботанический сад ЛУ готовит особую ночную программу 0 54

Техно
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Персеиды
ФОТО: Unsplash

13 августа Ботанический сад Латвийского университета вновь станет площадкой для наблюдения за метеорным потоком Персеиды. Гостей ждут рассказы астрономов, наблюдения через телескопы и ночной концерт пианиста Рейниса Зариньша.

В Ботаническом саду Латвийского университета 13 августа во второй раз пройдет мероприятие «Ночь Персеид», объединяющее наблюдение за одним из самых ярких звездопадов года с музыкальной программой под открытым небом.

Как рассказала представитель Ботанического сада ЛУ Сигне Нигале, первая такая встреча состоялась в прошлом году и собрала более 700 посетителей. Организаторы решили сделать событие ежегодной традицией.

Одним из главных преимуществ площадки является отсутствие уличного освещения. Благодаря этому просторный луг Ботанического сада считается одним из немногих мест в Риге, где можно комфортно наблюдать ночное небо и метеорный поток, не выезжая за пределы города.

Вечер начнется с лекции астронома Латвийского университета Виталия Кузьмова. Он расскажет о самых интересных астрономических явлениях этого лета и объяснит, что именно можно будет увидеть в ночь Персеид.

После этого посетители смогут отправиться на экскурсию по созвездиям и понаблюдать за небом через телескопы. Даже тем, кто никогда раньше не интересовался астрономией, мероприятие подойдет: специалисты помогут найти на небе самые заметные объекты и расскажут о метеорном потоке простым языком.

Кульминацией вечера станет специальная концертная программа пианиста Рейниса Зариньша. По словам организаторов, музыка композиторов разных эпох будет объединена в единое ночное путешествие, создающее атмосферу спокойствия и созерцания.

Гостям советуют взять с собой теплый плед, спальный мешок или складной стул, корзину для пикника или термос, средство от комаров, а при желании — собственный телескоп. Для посетителей на инвалидных колясках предусмотрена отдельная зона, а на протяжении всего вечера будут работать точки с прохладительными напитками.

Таким образом, «Ночь Персеид» объединит сразу несколько форматов — научно-познавательное мероприятие, концерт под открытым небом и возможность увидеть один из самых известных звездопадов года.

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#музыка #астрономия #ботанический сад
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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