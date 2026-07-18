Исследователи из Северо-Западного университета в США разработали экспериментальный беспилотник Phantom Twist, который во время полета вращается настолько быстро, что становится значительно менее заметным для человека. Пока технология далека от практического применения, однако уже привлекла внимание как ученых, так и военных экспертов.

Американские исследователи представили необычный прототип беспилотника, который использует не камуфляж, а особенности человеческого зрения, чтобы стать менее заметным.

Разработка получила название Phantom Twist. Во время полета аппарат вращается со скоростью до 25 оборотов в секунду. При такой скорости человеческий глаз уже не успевает различать его форму, и вместо привычного силуэта видит лишь размытое полупрозрачное пятно.

По словам руководителя проекта Майкла Рубинштейна, большинство существующих исследований направлены на маскировку беспилотников под окружающую среду, тогда как его команда решила пойти другим путем.

«Мы задались вопросом: можно ли спроектировать сам дрон с учетом особенностей человеческого восприятия движения? Идея снижения заметности за счет постоянного быстрого вращения практически не изучалась», — объяснил исследователь.

Для поиска оптимальной конструкции ученые сначала сгенерировали около 20 тысяч вариантов с помощью компьютерного моделирования. Затем искусственный интеллект помог выбрать наиболее перспективные схемы расположения двигателя, корпуса и других элементов, после чего был изготовлен рабочий прототип.

Главное отличие Phantom Twist от привычных квадрокоптеров заключается в конструкции. У большинства современных дронов вращаются только пропеллеры, а корпус остается неподвижным. У Phantom Twist все наоборот — вращается практически весь аппарат, благодаря чему неподвижных деталей почти не остается.

По данным разработчиков, такая схема делает беспилотник примерно в десять раз менее заметным по сравнению с обычными моделями.

Однако полностью «невидимым» его назвать нельзя. Провода и отдельные элементы конструкции по-прежнему различимы, а работающий двигатель создает довольно громкий шум.

Исследователь Эмма Александер объясняет эффект особенностями человеческого зрения. По ее словам, глазу требуется небольшое время, чтобы сформировать изображение. Когда почти прозрачный объект вращается очень быстро, его непрозрачные детали визуально смешиваются с окружающим фоном, и человек видит лишь легкую дымку вместо четкого силуэта.

Разработчики считают, что подобная технология может найти применение не только в военной сфере. Такие аппараты потенциально можно использовать для наблюдения за животными, экологического мониторинга, инспекции мостов, линий электропередачи и другой инфраструктуры, где важно минимально отвлекать людей и животных.

Впрочем, независимые специалисты указывают и на серьезные ограничения конструкции. Профессор Питер Ли из Портсмутского университета отмечает, что любая дополнительная полезная нагрузка — камеры, датчики или другое оборудование — сразу сделает аппарат гораздо более заметным.

Кроме того, увеличение массы может нарушить баланс вращения и ухудшить устойчивость полета.

Эксперт также обращает внимание, что из-за постоянного вращения Phantom Twist значительно уступает традиционным квадрокоптерам в маневренности. Выполнять резкие повороты и быстро менять направление такой аппарат не сможет.

Поэтому пока разработка остается скорее интересной научной демонстрацией новой идеи, чем готовым решением для массового использования. Тем не менее исследование показывает, что даже привычные технологии беспилотников еще могут получить весьма необычные направления развития.