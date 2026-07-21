NASA и GE Aerospace продемонстрировали в полете гибридно-электрический авиационный двигатель мегаваттного класса. Технология может стать основой для нового поколения пассажирских самолетов, которые будут расходовать меньше топлива и обходиться авиакомпаниям дешевле в эксплуатации.

NASA совместно с GE Aerospace представили результаты многолетней разработки гибридно-электрической авиационной силовой установки. Двигатель мегаваттного класса успешно прошел демонстрационный полет на самолете Saab 340B и впервые был публично показан на международном авиасалоне Farnborough International Air Show в Великобритании.

Еще до официальной презентации система установила важное достижение, став первой гибридно-электрической силовой установкой, поднявшей самолет на высоту более 30 000 футов (около 9 100 метров).

Как отметила директор авиационного подразделения Управления исследований и технологий NASA Лори Гриндл, этот проект показывает, как фундаментальные исследования превращаются в реальные технологии.

«Мы исследуем смелые идеи, подтверждаем их с помощью строгих исследований и испытаний, а затем вместе с промышленностью превращаем революционные разработки в технологии, приносящие реальную пользу обществу», — сказала она.

Новая силовая установка сочетает газотурбинный двигатель, электрические моторы и систему накопления энергии. Она рассчитана на самолеты размером с региональные пассажирские лайнеры и должна помочь сократить расход топлива и эксплуатационные расходы без ухудшения летных характеристик.

Хотя полностью электрические двигатели уже применяются на небольших самолетах и беспилотниках, для крупных пассажирских самолетов их мощности пока недостаточно. Именно поэтому гибридная схема, в которой традиционный двигатель работает вместе с электрической системой, сегодня считается одним из наиболее перспективных направлений развития авиации.

Работа над проектом заняла более пятнадцати лет. По словам инженера Исследовательского центра имени Гленна NASA Ральфа Янсена, еще недавно подобные разработки казались почти недостижимыми.

«Это итог более чем пятнадцати лет работы. Мы занимались этим потому, что такие технологии помогут снизить потребление энергии авиацией и принесут пользу компаниям и обществу», — отметил он.

За годы исследований специалисты решали сразу несколько сложных инженерных задач: повышали мощность электрической системы, разрабатывали новые методы охлаждения, совершенствовали аккумуляторы и добивались эффективной совместной работы электрических двигателей с газовой турбиной.

Одним из ключевых этапов стали испытания на стенде Electric Aircraft Testbed в исследовательском центре имени Нила Армстронга в Огайо. В 2022 году инженеры смоделировали условия полета на высоте до 45 000 футов (около 13 700 метров), что соответствует рабочим эшелонам современных пассажирских самолетов.

После этого силовую установку дополнили электрическими двигателями, преобразователями энергии, воздушными винтами и серийным авиационным двигателем GE Aerospace. Затем последовали новые наземные проверки и летные испытания.

По словам Янсена, самым сильным моментом стало наблюдать, как самолет с новым двигателем ведет себя в воздухе практически так же, как обычный пассажирский лайнер.

«Было потрясающе наблюдать его в полете. И самое удивительное — самолет летит совершенно как обычный, а это, пожалуй, лучший результат, которого можно было добиться», — сказал инженер.

Проект стал результатом совместной работы сотен специалистов NASA, GE Aerospace и других компаний. Сейчас агентство продолжает исследования гибридной авиации, рассчитывая, что накопленные технологии помогут создать более экономичные и экологичные пассажирские самолеты нового поколения.

Испытания показали, что гибридно-электрические двигатели постепенно переходят из категории экспериментальных разработок к технологиям, которые в будущем могут изменить гражданскую авиацию.