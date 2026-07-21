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Торнадо теперь снимают изнутри: американцы отправляют дроны прямо в центр стихии 0 84

Техно
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Торнадо

Энтузиасты из США разработали скоростные FPV-дроны, которые способны проникать в самое сердце торнадо. Полученные кадры помогают не только впечатлить зрителей, но и лучше понять природу разрушительных смерчей.

Американский проект OTUS представил специальные FPV-дроны, способные выполнять полеты внутри торнадо. Благодаря усиленной конструкции и скорости более 350 км/ч аппараты выдерживают экстремальные воздушные потоки и передают уникальные кадры, которые раньше получить было невозможно.

Однако главная задача этих полетов — не создание эффектных видеороликов. Во время прохождения через смерч дроны собирают важные метеорологические данные: измеряют параметры ветра, давления и другие характеристики, которые помогают ученым глубже изучить процессы формирования торнадо.

Исследователи рассчитывают, что новая технология позволит повысить точность прогнозов и даст возможность раньше предупреждать население о приближении опасных штормов.

Если проект подтвердит свою эффективность, дроны смогут стать новым инструментом метеорологов, а полеты в эпицентр торнадо — не только впечатляющим зрелищем, но и способом спасения человеческих жизней.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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