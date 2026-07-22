Покупка автомобиля - это серьезное финансовое вложение, однако водители далеко не всегда задумываются, насколько выбранный модель потеряет в цене уже через несколько лет. Когда приходит время продавать машину, многие сталкиваются с суровой реальностью: стоимость транспортного средства упала куда сильнее, чем ожидалось. Составлен топ машин, теряющих в Латвии около 60% цены за 5 лет, пишет Otkrito.lv.

Исследование компании carVertical, занимающейся сбором автомобильных данных, показывает, что некоторые авто теряют в цене гораздо быстрее других. Это зависит не только от бренда или первоначальной стоимости, но и от спроса на вторичном рынке.

В Латвии сильнее всего обесценивается Audi e-tron Исследование показало, что в Латвии некоторые новые автомобили за пять лет могут потерять больше половины своей стоимости. Самый стремительный спад обычно наблюдается в первые несколько лет после покупки, затем процесс замедляется.

Из всех автомобилей, которые в Латвии проверяли пользователи carVertical, больше всего в цене потерял Audi e-tron. За пять лет эти модели обесценились в среднем на 63,1%. Далее следуют Ford Focus (62,9%), Volvo V60 (56,1%), Tesla Model 3 (54,2%) и Volkswagen Golf (51,7%).

"Покупка некоторых транспортных средств может казаться более выгодной. Широкий функционал, хорошее оснащение и другие факторы могут подтолкнуть к выбору конкретной модели. Однако некоторые машины теряют стоимость быстрее других. Падение цены можно назвать скрытыми расходов, о которых задумываются немногие водители. Если вы покупаете авто с высокой скоростью обесценивания и позже захотите его продать, нужно быть готовыми к убыткам", - отмечает Матас Бузелис, автоэксперт carVertical.

Роскошные авто дают двойные расходы

В большинстве стран, где проводилось исследование, более дорогие авто и электромобили теряют в цене быстрее.

"Люксовые автомобили обесцениваются быстрее из-за своей высокой начальной цены. Сказываются также высокие расходы на ремонт и обслуживание, что делает премиальный сегмент менее привлекательным на рынке подержанных машин. Учитывая, что современные авто во многом опираются на технологические решения, многие функции быстро устаревают, поэтому старые люксовые модели часто теряют привлекательность", - объясняет Бузелис.

По словам эксперта, падение стоимости особенно больно бьет по владельцам электромобилей. Из-за бурного развития технологий аккумуляторов и роста запаса хода даже электрокар возрастом всего в пару лет может остаться незамеченным на вторичном рынке. Его максимальный пробег на одном заряде часто не соответствует современным стандартам, из-за чего использование машины ограничивается в основном городскими поездками.

Содержание подержанных авто премиум-класса обходится дорого, поэтому покупатели в этом сегменте чаще выбирают более свежие модели. Впрочем, им стоит учитывать, что через пару лет цена такой машины может резко упасть, а спрос окажется ограниченным.

Согласно данным carVertical, в список моделей с самым высоким падением стоимости в Европе за пять лет вошли Jaguar I-Pace (73,1%), Land Rover Range Rover (70,1%), Nissan Leaf (62,4%), Audi e-tron (60,9%) и Jaguar XF (59,9%).

Динамика обесценивания разнится от страны к стране. Если в Западной Европе сильнее всего теряют в цене люксовые модели и электромобили, то в странах, где ключевую роль играет фактор цены, быстро обесцениваться могут даже авто эконом-класса.

Лучше всего удерживает цену Toyota C-HR

Разница в обесценивании между моделями может быть существенной. Два разных автомобиля со схожей ценой через несколько лет будут иметь совершенно разную рыночную стоимость. Разница на вторичном рынке может составлять несколько тысяч евро.

Исследование carVertical показало, что среди всех изученных в Латвии моделей лучше всего сохраняла стоимость Toyota C-HR, которая за пять лет потеряла 43,7% от первоначальной цены. За ней идут Volkswagen Passat (46%), Kia Niro (48,2%), Audi A6 (49,5%) и Skoda Octavia (51,3%).

"Модели эконом-класса обычно лучше удерживают цену. Это обусловлено более низкой начальной стоимостью, недорогим обслуживанием и высоким спросом на рынке подержанных машин. Однако в каждой стране есть свои особенности", - поясняет Бузелис.

Скорость обесценивания машины зависит не только от ее возраста, но и от того, насколько она привлекательна для следующего покупателя. Если спрос невелик или покупка считается рискованной, цена упадет сильнее. В то же время популярные и экономичные автомобили теряют в стоимости медленнее.

Чтобы помочь водителям оценить финансовые риски, компания carVertical включила в свои отчеты раздел "Рыночная стоимость". На основе исторических данных о ценах на похожие комплектации и прогнозов эксперты формируют представление о том, сколько потенциальная покупка будет стоить через несколько лет.