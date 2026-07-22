Уже 5 августа заброшенная верхняя ступень ракеты SpaceX Falcon 9 должна врезаться в поверхность Луны. Астрономы рассчитывают не только наблюдать столкновение в режиме реального времени, но и использовать его для подготовки будущих лунных миссий.

5 августа 2026 года на поверхности Луны должно произойти необычное событие: в районе кратера Эйнштейна ожидается падение верхней ступени ракеты SpaceX Falcon 9, которая более полутора лет бесконтрольно дрейфует в космосе.

Для ученых это редкая возможность в реальных условиях изучить последствия искусственного удара по лунной поверхности. Кроме того, наблюдения помогут проверить новый метод определения точного места падения объектов, который в будущем может использоваться во время сейсмических исследований Луны.

Авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, призвали присоединиться к наблюдениям не только профессиональных астрономов, но и любителей.

Ступень Falcon 9 начала свое путешествие в январе 2025 года, когда вывела к Луне два частных посадочных аппарата. После выполнения задачи топливо закончилось, поэтому вернуть ее на Землю или отправить в глубокий космос уже не удалось.

По расчетам, объект длиной около 12 метров, шириной около четырех метров и массой примерно четыре тонны столкнется с Луной на скорости около 8750 километров в час.

Чтобы понять, что произойдет после удара, исследователи смоделировали столкновение с помощью современного физического симулятора. Расчеты показывают, что полая металлическая конструкция не сможет глубоко проникнуть в грунт. Вместо этого она практически полностью разрушится при ударе.

В результате на поверхности Луны, как ожидается, образуется кратер диаметром около 20–30 метров, а в космос поднимется облако лунной пыли высотой в несколько километров.

Именно это облако представляет для ученых особый интерес.

«Среди возможных наблюдаемых явлений — вспышка в момент столкновения и облако выброшенного грунта», — отмечают авторы исследования.

Если расчеты окажутся верными, столкновение произойдет на видимой стороне Луны, а значит, его последствия потенциально можно будет наблюдать с Земли. Для этого понадобятся телескопы и камеры, способные вести съемку с высокой частотой кадров.

По текущим расчетам, удар должен произойти 5 августа в 09:35 по латвийскому времени.

Хотя подобные столкновения происходят крайне редко, они позволяют ученым получать ценные данные без проведения дорогостоящих специальных космических миссий и помогают лучше понять поведение лунной поверхности при сильных ударах.