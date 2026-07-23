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На МКС вырастили кристалл, который почти невозможно получить на Земле. Все дело в микрогравитации 0 62

Техно
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: кристалл
ФОТО: twitter

Астронавт NASA Дон Петтит опубликовал снимок необычного кристалла, выращенного на борту Международной космической станции. Его необычная спиралевидная форма объясняется тем, что в условиях микрогравитации привычные законы роста кристаллов работают совсем иначе.

Астронавт NASA Дон Петтит показал фотографию кристалла хлорида калия, выращенного на борту Международной космической станции. Под микроскопом он напоминает скорее миниатюрную футуристическую скульптуру, чем обычный кристалл соли, пишет Live Science.

Изображение было опубликовано 18 июля вместе с видеозаписью процесса роста кристалла в условиях микрогравитации.

Несмотря на распространенное мнение, на МКС гравитация не исчезает полностью. Однако ее влияние примерно в миллион раз слабее, чем на поверхности Земли. Именно поэтому привычные процессы начинают протекать совершенно иначе.

Как объясняет профессор химии и биохимии Университета Батлера Энн Уилсон, в таких условиях главную роль начинают играть уже не сила тяжести, а молекулярное притяжение и другие межатомные взаимодействия.

На Земле растущие кристаллы со временем становятся достаточно тяжелыми, чтобы оседать, деформироваться или разрушаться под собственным весом. На орбите этого не происходит, поэтому они могут свободно расти сразу в нескольких направлениях.

Хлорид калия обычно образует кристаллы кубической формы. Однако в микрогравитации рост происходит преимущественно по ребрам и углам, из-за чего середина остается полой, а сам кристалл приобретает сложную ступенчатую пирамидальную форму.

Такой способ формирования ученые называют «хопперным ростом» (hopper growth). По мере появления новых граней направление роста может меняться, образуя удивительные спиралевидные структуры. Именно поэтому опубликованный снимок выглядит настолько необычно, что многим кажется искусственно созданным.

Однако значение эксперимента выходит далеко за пределы красивой фотографии. Материалы, выращенные в космосе, обычно содержат меньше структурных дефектов, чем аналогичные образцы, полученные на Земле. Благодаря этому ученые могут лучше изучить свойства кристаллов и использовать полученные знания при разработке полупроводников, оптических материалов и других высокотехнологичных изделий.

По словам Энн Уилсон, подобные эксперименты помогают не только науке, но и вызывают интерес у широкой аудитории.

«Кто бы мог подумать, что такая простая вещь, как хлорид калия, может оказаться настолько впечатляющей?» — отметила исследователь.

Исследования кристаллов — лишь одна из множества научных программ на Международной космической станции. Недавно астронавты проводили эксперименты с конденсатом Бозе — Эйнштейна, а ранее ученые выяснили, что споры мха, проведшие девять месяцев в открытом космосе, продолжили расти после возвращения на Землю.

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#МКС #химия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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