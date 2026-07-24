Хотя связь с космическим аппаратом NASA MAVEN была потеряна еще в прошлом году, собранные им данные продолжают приносить научные открытия. Исследователи выяснили, что некоторые полярные сияния на Марсе возникают почти по тому же механизму, что и на Земле.

Ученые, работавшие с данными миссии NASA MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution), сделали важное открытие, которое помогает объяснить происхождение некоторых полярных сияний на Марсе. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследователи установили, что над отдельными участками марсианской поверхности происходит процесс, очень похожий на так называемый цикл Данджи — механизм, который отвечает за возникновение полярных сияний на Земле.

На нашей планете магнитное поле образует гигантский защитный «пузырь» — магнитосферу. Когда магнитное поле Солнца взаимодействует с ней, происходит перераспределение энергии, ускоряются заряженные частицы, которые затем врезаются в атмосферу и создают яркие полярные сияния.

Долгое время считалось, что на Марсе этот процесс невозможен, поскольку у Красной планеты отсутствует глобальное магнитное поле.

Однако у Марса сохранились небольшие участки древней намагниченной коры возрастом около 4 миллиардов лет. Именно над ними ученые обнаружили уменьшенную версию земного механизма образования полярных сияний.

«Мы знали, что на Марсе происходит магнитное пересоединение, но не ожидали, что оно будет настолько похоже на цикл Данджи», — отметил ведущий автор исследования Шаосуй Сюй из Калифорнийского университета в Беркли.

Ключевую роль в открытии сыграли данные, собранные космическим аппаратом MAVEN. Для исследования использовались сразу несколько научных приборов станции, позволивших измерить магнитные поля, потоки плазмы и движение заряженных частиц в атмосфере Марса.

Интересно, что само открытие было сделано уже после завершения миссии.

Связь с аппаратом MAVEN была потеряна 6 декабря 2025 года, а 3 июня 2026 года NASA официально признало аппарат невосстановимым и завершило миссию. Тем не менее накопленные за годы работы данные продолжают использоваться для новых исследований.

По словам ученых, открытие помогает понять не только природу марсианских полярных сияний, но и то, почему Марс и Земля, сформировавшиеся в схожих условиях, в итоге развивались совершенно по-разному.

«Это открытие меняет наше представление о полярных сияниях на Марсе и помогает лучше понять эволюцию Красной планеты», — заявила руководитель миссии MAVEN Шеннон Карри.

Исследователи отмечают, что понимание взаимодействия солнечного ветра с атмосферой Марса будет особенно важно при подготовке будущих автоматических и пилотируемых экспедиций на Красную планету.