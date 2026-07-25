По информации LVM, пользователям вновь доступны широкий выбор фоновых карт, информация о лесных участках, лесных дорогах компании и туристических объектах. Также восстановлен доступ к кадастровой карте Государственной земельной службы и другим востребованным источникам информации.

Как сообщалось, 22 июня этого года инфраструктура информационных технологий (ИТ) LVM подверглась кибератаке. После этого из соображений безопасности были отключены внешние ИТ-системы, поддерживаемые компанией, в том числе "LVM GEO", система картографических сервисов и охотничье приложение "Mednis". Кроме того, были временно выведены из эксплуатации несколько внутренних систем, обеспечивающих обмен информацией с поставщиками услуг и клиентами.

Ответственность за атаку взяла на себя иностранная группировка, использующая вирусы-вымогатели (ransomware). В связи с инцидентом Государственная полиция начала уголовный процесс, к расследованию обстоятельств кибератаки подключилось также учреждение "Cert.lv".