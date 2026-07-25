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Возобновлена работа мобильного приложения LVM GEO 0 47

Техно
Дата публикации: 25.07.2026
LETA
Изображение к статье: лес
ФОТО: LETA

Возобновлена работа мобильного приложения АО "Latvijas valsts meži" (LVM) "LVM GEO", сообщила компания в социальной сети "X".

По информации LVM, пользователям вновь доступны широкий выбор фоновых карт, информация о лесных участках, лесных дорогах компании и туристических объектах. Также восстановлен доступ к кадастровой карте Государственной земельной службы и другим востребованным источникам информации.

Как сообщалось, 22 июня этого года инфраструктура информационных технологий (ИТ) LVM подверглась кибератаке. После этого из соображений безопасности были отключены внешние ИТ-системы, поддерживаемые компанией, в том числе "LVM GEO", система картографических сервисов и охотничье приложение "Mednis". Кроме того, были временно выведены из эксплуатации несколько внутренних систем, обеспечивающих обмен информацией с поставщиками услуг и клиентами.

Ответственность за атаку взяла на себя иностранная группировка, использующая вирусы-вымогатели (ransomware). В связи с инцидентом Государственная полиция начала уголовный процесс, к расследованию обстоятельств кибератаки подключилось также учреждение "Cert.lv".

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#технологии
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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