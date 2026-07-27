Новые сервисы на базе искусственного интеллекта позволяют незаметно записывать и расшифровывать разговоры. Эксперты предупреждают: такие технологии могут нарушать законы о конфиденциальности и создавать серьезные юридические риски.

Все больше пользователей начинают применять ИИ-сервисы, которые автоматически записывают и анализируют разговоры, при этом собеседники зачастую даже не подозревают, что их слова сохраняются. Как пишет The Wall Street Journal, современные приложения сделали фоновую запись настолько простой, что их используют не только на рабочих встречах, но и во время личного общения.

Одним из примеров стал сервис Granola, который в этом году привлек 125 млн долларов инвестиций при оценке компании в 1,5 млрд долларов. В отличие от привычных инструментов для видеоконференций, программа записывает звук напрямую через микрофон устройства пользователя. Благодаря этому в звонке не появляется виртуальный участник, а остальные собеседники не получают уведомления о записи.

По данным издания, такие технологии уже применяют для записи первых свиданий, встреч с друзьями, сеансов психотерапии и даже визитов к врачам. После этого записи расшифровываются и анализируются с помощью ИИ, например Claude.

Однако подобная практика вызывает серьезные вопросы о праве на частную жизнь. В 11 штатах США, включая Калифорнию, Флориду, Иллинойс и Пенсильванию, запись разговора без согласия всех участников может нарушать законодательство и даже повлечь уголовную ответственность.

Эксперты также предупреждают о рисках для бизнеса. Уже были случаи, когда ИИ-инструменты продолжали записывать разговоры после окончания официальных совещаний, сохраняя неформальное общение сотрудников. Кроме угроз конфиденциальности, исследователи отмечают еще одну проблему: чрезмерная зависимость от ИИ для фиксации информации может постепенно снижать способность человека самостоятельно анализировать данные и критически мыслить.

По мере распространения таких сервисов вопрос согласия на запись и защиты личной информации становится все более актуальным. Пользователям советуют помнить, что разговор может оказаться записанным даже тогда, когда никаких признаков записи не видно.