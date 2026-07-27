Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ваш разговор может записывать ИИ — и вы об этом даже не узнаете 0 316

Техно
Дата публикации: 27.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ваш разговор может записывать ИИ.

ChatGPT.

Новые сервисы на базе искусственного интеллекта позволяют незаметно записывать и расшифровывать разговоры. Эксперты предупреждают: такие технологии могут нарушать законы о конфиденциальности и создавать серьезные юридические риски.

Все больше пользователей начинают применять ИИ-сервисы, которые автоматически записывают и анализируют разговоры, при этом собеседники зачастую даже не подозревают, что их слова сохраняются. Как пишет The Wall Street Journal, современные приложения сделали фоновую запись настолько простой, что их используют не только на рабочих встречах, но и во время личного общения.

Одним из примеров стал сервис Granola, который в этом году привлек 125 млн долларов инвестиций при оценке компании в 1,5 млрд долларов. В отличие от привычных инструментов для видеоконференций, программа записывает звук напрямую через микрофон устройства пользователя. Благодаря этому в звонке не появляется виртуальный участник, а остальные собеседники не получают уведомления о записи.

По данным издания, такие технологии уже применяют для записи первых свиданий, встреч с друзьями, сеансов психотерапии и даже визитов к врачам. После этого записи расшифровываются и анализируются с помощью ИИ, например Claude.

Однако подобная практика вызывает серьезные вопросы о праве на частную жизнь. В 11 штатах США, включая Калифорнию, Флориду, Иллинойс и Пенсильванию, запись разговора без согласия всех участников может нарушать законодательство и даже повлечь уголовную ответственность.

Эксперты также предупреждают о рисках для бизнеса. Уже были случаи, когда ИИ-инструменты продолжали записывать разговоры после окончания официальных совещаний, сохраняя неформальное общение сотрудников. Кроме угроз конфиденциальности, исследователи отмечают еще одну проблему: чрезмерная зависимость от ИИ для фиксации информации может постепенно снижать способность человека самостоятельно анализировать данные и критически мыслить.

По мере распространения таких сервисов вопрос согласия на запись и защиты личной информации становится все более актуальным. Пользователям советуют помнить, что разговор может оказаться записанным даже тогда, когда никаких признаков записи не видно.

×
Читайте нас также:
#искусственный интеллект #безопасность #технологии
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Место на Луне, куда упадет ракета
Изображение к статье: Пауэрбанк
Изображение к статье: Гибридный самолет
Изображение к статье: Торнадо Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Каменный мост
Наша Латвия
Изображение к статье: В американском городе Сиэтл два человека погибли и по меньшей мере пять получили ранения в результате массовой стрельбы.
ЧП и криминал
Изображение к статье: неформальные подростки
В мире
Изображение к статье: велосипедист в городе
Наша Латвия
Изображение к статье: Медведь
Наша Латвия
Изображение к статье: солдаты на Украине
В мире
2
Изображение к статье: Каменный мост
Наша Латвия
Изображение к статье: В американском городе Сиэтл два человека погибли и по меньшей мере пять получили ранения в результате массовой стрельбы.
ЧП и криминал
Изображение к статье: неформальные подростки
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео