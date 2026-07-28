В хрониках Древнего Рима ученые обнаружили десятки описаний гигантских дисков, парящих кораблей и серебряных дождей. Анализ античных текстов показал, что люди видели редкие природные явления, которые трактовали через доступные им понятия. Научные данные и законы метеорологии помогают найти вполне земное объяснение большинству этих историй, пишет ATI.

Какими метафорами римляне описывали метеоры

Одним из самых известных случаев в античной историографии стало событие первого века до нашей эры. В жизнеописании полководца Лукулла Плутарх упомянул падение с неба крупного объекта, который по форме напоминал традиционный винный сосуд. После этого явления войска двух противоборствующих армий испугались и бежали с поля боя без единого выстрела. Подобные события римляне воспринимали как явные знаки богов.

Астрономы считают, что древний автор описал падение чрезвычайно яркого метеора — болида. Римские сосуды для вина имели округлую форму и узкое горлышко. С помощью этой понятной бытовой аналогии летописец передал форму светящегося тела и длинный яркий хвост, который остался в небе. Точно так же ученые объясняют и другие записи об искрах, которые разрастались до размеров Луны и мгновенно исчезали. Откуда в античных хрониках появились небесные корабли

Историк Тит Ливий зафиксировал в своих трудах появление призрачных кораблей над городами в периоды тяжелых войн. Однако исследователи советуют относиться к этим записям с большой осторожностью. В тех же главах автор упоминает говорящих младенцев, камнепады и самодвижущиеся копья. Во время военных конфликтов население находилось в состоянии сильного стресса, а слухи о небесных предзнаменованиях распространялись очень быстро.

Часть подобных свидетельств эксперты объясняют редкими метеорологическими явлениями. При определенных погодных условиях слоистые и лентикулярные облака действительно принимают форму морских судов или дисков.

Какие описанные явления пока остаются загадкой

Наибольшие сложности у ученых вызывает так называемый серебряный дождь, который выпал в конце второго века нашей эры. Историк Кассий Дион утверждал, что с чистого неба на землю опустились металлические хлопья. Некоторые люди даже пытались собирать эти образцы, но вещество быстро испарилось без следа.

Исследователи выдвигают самые разные гипотезы для объяснения этого случая. Некоторое сходство с металической паутиной имеет массовый перелет редких видов пауков, которые используют нити шелка для перемещения по воздуху на большие расстояния. Другая теория говорит о метафоре, за которой автор скрыл финансовый кризис.