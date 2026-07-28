Ученые сообщили о необычном явлении в атмосфере Венеры — гигантских концентрических кольцах, охватывающих значительную часть планеты. Пока открытие основано лишь на одном наборе наблюдений, однако моделирование показывает, что феномен может быть реальным.

Необычные структуры были впервые зафиксированы еще в 2010 году во время случайного 36-минутного наблюдения Венеры с помощью экспериментального поляриметра ExPo, установленного на телескопе Уильяма Гершеля на Канарских островах. Прибор регистрировал поляризованный свет, благодаря чему смог обнаружить атмосферные особенности, невидимые обычным телескопам.

Исследователи увидели огромные концентрические кольца, охватывающие большую часть дневной стороны Венеры. Первоначально ученые предположили, что речь идет об ошибке оборудования, однако многочисленные проверки не подтвердили эту версию.

Как рассказал ведущий автор исследования, физик-атмосферолог Гоурав Махапатра из Делфтского технического университета, команда долго пыталась найти объяснение наблюдаемому сигналу и лишь затем решила опубликовать результаты, подробно описав их ограничения.

Позднее ученые сопоставили старые наблюдения с данными японского космического аппарата «Акацуки», который обнаружил в атмосфере Венеры гигантские атмосферные волны, распространяющиеся практически через всю планету. После этого исследователи построили компьютерную модель, чтобы проверить, способны ли такие волны создавать наблюдаемый эффект.

Моделирование показало, что небольшие изменения плотности атмосферы — всего на 5–10% — действительно могут формировать поляризационные кольца, похожие на те, что были зарегистрированы во время наблюдений.

Пока ученые не утверждают, что кольца действительно существуют. Их пока удалось увидеть только один раз, поэтому необходимы новые наблюдения с использованием современных поляриметров.

Если существование этих структур подтвердится, они помогут лучше понять процессы в атмосфере Венеры. Особый интерес представляет явление так называемого сверхвращения — когда плотная атмосфера совершает полный оборот вокруг планеты примерно за четыре земных дня, хотя сама Венера вращается вокруг своей оси чрезвычайно медленно и делает один оборот за 243 земных дня.

Исследователи считают, что гигантские атмосферные волны могут переносить энергию между различными слоями атмосферы и играть важную роль в поддержании этого необычного режима циркуляции.

По словам авторов работы, изучение Венеры важно не только для понимания самой планеты. Несмотря на экстремальные условия — температуру, плотную атмосферу и облака из серной кислоты, — физические процессы, происходящие в атмосферах планет, подчиняются одним и тем же законам. Поэтому новые данные помогают совершенствовать модели, которые используются и при изучении атмосферы Земли.

Результаты исследования опубликованы в журнале The Planetary Science Journal.

Даже если загадочные кольца окажутся лишь редким атмосферным эффектом, они могут открыть ученым новый способ изучения одной из самых необычных планет Солнечной системы.