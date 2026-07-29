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Основателя Telegram Павла Дурова Россия заочно обвинила в содействии терроризму 0 83

Техно
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дуров

Федеральная служба безопасности России заочно предъявила основателю Telegram Павлу Дурову обвинение в содействии терроризму. Ведомство заявило, что предпринимателя объявят в международный розыск.

ФСБ России сообщила, что основателю Telegram Павлу Дурову заочно предъявлено обвинение в содействии терроризму. По данным ведомства, в ближайшее время его объявят в международный розыск.

В спецслужбе утверждают, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и ботов, которые, по версии российских властей, использовались украинскими спецслужбами для подготовки террористических актов и массовых убийств в России.

Это не первое уголовное дело, связанное с Дуровым в России. Еще в феврале ФСБ сообщала, что он фигурирует в расследовании по статье о содействии терроризму. Тогда ведомство заявляло, что Telegram якобы использовался при подготовке десятков тысяч преступлений на территории страны.

Сам Павел Дуров сейчас не находится в России. Он имеет гражданство России, Франции, Объединенных Арабских Эмиратов, а также Сент-Китса и Невиса. На момент публикации ни он, ни представители Telegram публично не прокомментировали новые обвинения.

Дело развивается на фоне продолжающегося конфликта между российскими властями и Telegram. С лета 2025 года Россия начала ограничивать работу мессенджера, и сейчас пользоваться им в стране можно только с помощью VPN.

При этом претензии к Дурову существуют не только в России. Во Франции ему также предъявлены уголовные обвинения, связанные с незаконным контентом в Telegram. Сам предприниматель ранее связывал попытки российских властей ограничить работу сервиса с желанием усилить контроль над общением пользователей.

Объявление Дурова в международный розыск станет очередным этапом расследования, которое российские власти ведут в отношении основателя Telegram. При этом он находится за пределами России, а официальной реакции Telegram на новые обвинения пока не последовало.

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#терроризм #интернет #telegram #цензура #ФСБ #Павел Дуров
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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