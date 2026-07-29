Администрация президента США Дональда Трампа расширила перечень товаров, запрещенных к импорту по соображениям национальной безопасности. В него впервые включены гуманоидные и четвероногие роботы, большинство которых сегодня производится в Китае.

Власти США запретили импорт произведенных за рубежом гуманоидных и четвероногих роботов, объяснив это соображениями национальной безопасности. О новом решении сообщила Федеральная комиссия по связи США (FCC).

Под ограничения попали так называемые мобильные роботы — устройства, способные передвигаться на двух или четырех ногах, имитируя походку человека или животных.

Фактически речь идет о новой категории продукции, которая впервые включена в перечень товаров, считающихся потенциальной угрозой для безопасности страны. Ранее в этот список уже были внесены некоторые виды беспилотников, а также китайские компании Huawei и China Telecom.

Основанием для запрета стал доклад специальной рабочей группы Белого дома. В нем говорится, что произведенные за рубежом роботы могут создавать риски для кибербезопасности, а также представлять потенциальную угрозу критически важной инфраструктуре и безопасности населения.

При этом запрет не распространяется на роботов, которые уже находятся в эксплуатации или ранее были ввезены в США. Ограничения касаются только новых поставок.

Министерство обороны США и Министерство внутренней безопасности смогут делать исключения в отдельных случаях.

Сегодня большинство гуманоидных роботов используется не в быту, а на промышленных предприятиях — например, на автомобильных заводах и складских комплексах, где они выполняют повторяющиеся или физически сложные операции.

Одновременно FCC расширила перечень запрещенной продукции за счет некоторых произведенных за рубежом инверторов — устройств, которые преобразуют постоянный ток, получаемый, например, от аккумуляторов или солнечных панелей, в переменный ток для электросети.

Новые ограничения стали частью курса администрации Дональда Трампа на поддержку внутреннего производства и сокращение зависимости США от зарубежных высокотехнологичных товаров.

Решение не затронет уже используемых в стране роботов, однако может повлиять на будущие поставки зарубежной робототехники на американский рынок.