Авторы нового исследования считают, что долгосрочное сокращение населения Земли до 4 млрд человек поможет снизить нагрузку на природу и повысить качество жизни. При этом речь идет не о жестких ограничениях, а о добровольном снижении рождаемости за счет образования и расширения прав женщин.

Численность населения Земли сегодня превышает 8,3 млрд человек, и вопрос о том, сможет ли планета выдержать дальнейший рост, остается предметом научных дискуссий.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Sustainable Development, предлагают долгосрочную стратегию, которая, по их мнению, позволит восстановить баланс между человеком и окружающей средой. Они считают, что к 2200 году население планеты могло бы постепенно сократиться примерно до 4 млрд человек.

Исследователи подчеркивают, что речь не идет о принудительном ограничении рождаемости, евгенике или каких-либо формах насилия.

«Постепенное прекращение роста населения и его плавное сокращение при одновременном снижении воздействия каждого человека на окружающую среду — это стратегия в интересах как природы, так и человечества», — говорится в исследовании.

По мнению авторов, такой сценарий поможет снизить нагрузку на природные ресурсы, сократить загрязнение окружающей среды, уменьшить вероятность конфликтов из-за ресурсов и миграции, а также сохранить биоразнообразие и климат.

Исследователи считают, что достичь этого можно прежде всего за счет расширения доступа женщин к планированию семьи и образования для девочек, особенно в странах с низким уровнем доходов. По их мнению, когда женщины самостоятельно принимают решения о рождении детей, уровень рождаемости естественным образом снижается.

В качестве примеров авторы приводят Иран, Южную Корею и Коста-Рику. После расширения программ планирования семьи и повышения доступности образования коэффициент рождаемости в этих странах заметно снизился без применения принудительных мер.

«Когда женщины свободны сами решать, сколько детей иметь, уровень рождаемости, как правило, быстро снижается до уровня простого воспроизводства населения или даже ниже», — отмечают исследователи.

Вместе с тем авторы признают, что подобные идеи вызывают серьезные споры. Концепцию сокращения населения нередко критикуют из-за исторических примеров, когда борьба с перенаселением сопровождалась нарушениями прав человека — от программ принудительной стерилизации до политики одного ребенка.

Критики также считают, что главная проблема заключается не в количестве людей, а в неравномерном распределении ресурсов, чрезмерном потреблении и неэффективной экономической политике. По их мнению, при изменении подходов человечество способно обеспечить продовольствием и другими ресурсами значительно большее население.

Авторы исследования отвечают, что выступают не за ограничение свобод, а наоборот — за их расширение.

Кроме того, они считают, что устойчивое развитие невозможно без пересмотра современной модели бесконечного экономического роста.

«Постоянный рост богатства и потребления экологически неустойчив, и чем раньше наши общества примут эту неудобную истину, тем лучше», — пишут исследователи.

Авторы исследования считают добровольное снижение рождаемости одним из возможных путей к устойчивому развитию, однако признают, что вопрос о будущем численности населения Земли остается предметом научных и общественных дискуссий.