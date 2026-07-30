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Исследование выявило, что жители Латвии пользуются мобильными телефонами уже не так, как раньше 0 170

Техно
Дата публикации: 30.07.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: мобильный телефон
ФОТО: Unsplash

Согласно данным компании оператора телефонной связи, в первом полугодии этого года рынок мобильных телефонов в Латвии сократился примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в денежном выражении рынок продемонстрировал небольшой рост - около 1%.

Наиболее заметное снижение спроса наблюдается в сегменте бюджетных смартфонов, который занимает более трети всего рынка мобильных телефонов в Латвии.

"Данные рынка мобильных телефонов хорошо отражают экономическую ситуацию в Латвии - сильнее всего сокращается именно сегмент недорогих устройств, тогда как премиальный сегмент остается стабильным. Это означает, что покупатели с более высокими доходами продолжают приобретать новые смартфоны, а люди с меньшими доходами гораздо тщательнее оценивают необходимость покупки нового устройства", - рассказали в Tele2.

Компания указывает, что на рынок мобильных телефонов влияет не только экономическая ситуация в стране, но и постепенное изменение потребительских привычек. Люди стали менять телефоны реже, а сами устройства служат дольше - в среднем не менее трех лет. Это связано как с повышением надежности современных смартфонов, так и с отсутствием по-настоящему революционных новинок на рынке.

Кроме того, мобильный телефон уже не является столь ярко выраженным символом статуса, как несколько лет назад. Сегодня его ценность все больше определяется функциональностью, что также влияет на решение о покупке.

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#Латвия #рынок #технологии #tele2 #смартфоны #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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