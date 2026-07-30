Крупное клиническое исследование в США подтвердило эффективность диамин фтористого серебра (SDF) — жидкого препарата, который способен остановить развитие кариеса без сверления, анестезии и пломбирования. Метод особенно перспективен для маленьких детей, хотя имеет один заметный недостаток.

Американские ученые представили убедительные доказательства эффективности диамин фтористого серебра (Silver Diamine Fluoride, SDF) — недорогого жидкого препарата, который позволяет остановить развитие кариеса всего за несколько секунд и без использования бормашины.

Результаты масштабного клинического исследования III фазы опубликованы в журнале JAMA Pediatrics. В испытаниях приняли участие 830 детей младше шести лет из нескольких штатов США.

Исследование показало, что при нанесении 38-процентного раствора SDF один раз в шесть месяцев развитие кариеса удалось остановить более чем в половине пораженных молочных зубов.

В отличие от традиционного лечения, при котором стоматолог удаляет поврежденные ткани и устанавливает пломбу, новый метод значительно проще. Врач лишь наносит препарат на кариозную полость с помощью небольшого аппликатора. Процедура занимает всего несколько секунд и не требует сверления, уколов или седации.

«Это очень эффективное и безопасное лечение — даже для детей в возрасте одного года», — отметила руководитель исследования, профессор стоматологии Мичиганского университета Маргерита Фонтана.

SDF уже несколько десятилетий применяется в разных странах мира. В США стоматологи используют его с 2014 года, однако до сих пор препарат официально был зарегистрирован только для снижения чувствительности зубов, а не для лечения кариеса.

По словам исследователей, новые данные могут стать основанием для того, чтобы Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) официально одобрило этот метод именно для лечения кариеса.

Особенно полезным препарат может оказаться для маленьких детей, пожилых людей, пациентов с ограниченными возможностями, а также для тех, кто боится стоматологического лечения или имеет ограниченный доступ к стоматологической помощи.

При этом у метода есть и существенный недостаток: после обработки пораженный участок зуба необратимо темнеет. Серебро окрашивает разрушенную часть зуба в черный цвет, поэтому метод чаще используют там, где важнее сохранить зуб и избежать боли, чем добиться идеального внешнего вида.

Исследователи считают, что более широкое применение SDF позволит предотвращать развитие осложнений и уменьшить количество случаев, когда маленьким детям приходится лечить зубы под общей анестезией.

«Практически у любого человека этот метод способен остановить развитие кариеса, устранить инфекцию и избавить от боли. Он может принести пользу очень многим людям», — подчеркнула Маргерита Фонтана.

Авторы исследования считают, что подтвержденная эффективность SDF может изменить подход к лечению кариеса, особенно у маленьких детей, сделав помощь более быстрой, доступной и менее травматичной.