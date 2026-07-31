Наверняка вы пользуетесь USB-разъемами по несколько раз в день, но, возможно, даже не знаете, что означают крохотные значки, красующиеся на них.

Классический символ трезубца и его современные варианты точно раскрывают скорость передачи данных и зарядные способности портов. А правильно истолковав иконки рядом с USB-разъёмами, можно избавить себя от изрядной досады и лишнего времени ожидания, пишет Blikk.

Сообщается, что символы рядом с USB-портами сообщают о скорости передачи данных и зарядных способностях. Классическая иконка трезубца обозначает USB 2.0, а вариант с надписью "SS" – SuperSpeed, то есть порты USB 3.0/3.1.

Цифры рядом с трезубцем (например, 10 или 40) показывают теоретическую максимальную скорость, измеряемую в гигабитах. Трезубец с аккумулятором указывает на функцию Power Delivery, молния – на сверхбыструю зарядку, а иконка "DP" – на видеовыход.

Правильно определив значки, можно избежать медленной передачи данных и оптимально использовать свои устройства. В современном цифровом мире USB-разъемы стали настолько естественной частью нашей жизни, что мы почти не замечаем их на компьютерах, зарядных устройствах и внешних накопителях.

Однако в гуще различных типов разъёмов и поколений ориентироваться становится всё труднее. В то время как многие полагаются на цветовую окраску пластиковых гнёзд при оценке производительности, самым надёжным ориентиром служат крохотные графические символы, размещённые непосредственно рядом с портами.

От оружия Посейдона до универсального подключения

Дизайн классического символа USB восходит к греко-римской мифологии: трёхзубчатая иконка черпала вдохновение в трезубце морского бога Посейдона, или Нептуна.

Однако разработчики заменили острия трезубца тремя различными геометрическими фигурами – кругом, треугольником и квадратом. Это визуальное решение призвано символизировать универсальную многогранность технологии, олицетворяя тот факт, что – исходя из единого центрального источника – к системному стандарту можно подключить бесчисленное множество различных устройств и периферии.

Стандартная, немодифицированная иконка трезубца обозначает стандарт USB 2.0, то есть High Speed или Hi-Speed USB. Хотя фигурирующее в названии выражение "высокая скорость" сегодня может слегка вводить в заблуждение, ведь этот стандарт способен на скорость передачи данных не более 480 Мбит/с.

Такой полосы пропускания вполне достаточно для работы с клавиатурами, мышами или периферией, перемещающей небольшие объёмы данных, но при копировании более крупных файлов она уже становится настоящим "узким местом".

Эпоха SuperSpeed - обозначения SS и мчащиеся гигабиты

С ростом объёмов данных отвечающая за стандарт организация USB-IF была вынуждена ввести новую систему обозначений для различения поколений. Когда символ трезубца дополняется надписью "SS", это указывает на SuperSpeed USB, то есть поколение 3.0 или 3.1.

Эта технология представляет собой качественный скачок, ведь она гарантирует скорость передачи, кратно превышающую прежнюю полосу пропускания, – вплоть до 5 Гбит/с.

Разработчики позаботились и о более тонких разграничениях. Цифры, появляющиеся рядом с трезубцем – например, обозначение 10 или 20, – указывают на теоретическую пиковую скорость, измеряемую в гигабитах в секунду.

А у новейшего стандарта USB4 надпись "40", размещённая над иконкой трезубца, часто обозначает выдающуюся пропускную способность до 40 Гбит/с, которая уже способна беспрепятственно обслуживать видеосигналы высокого разрешения и профессиональные накопители.

Не только данные - мир зарядки, аккумуляторов и дисплеев

На современных устройствах USB-порты давно уже связаны не только с обменом данными, но и стали основными каналами энергоснабжения. Если символ трезубца расположен внутри контура аккумулятора, это указывает на функцию Power Delivery (PD) или Sleep-and-Charge.

Это означает, что порт способен подавать достаточно тока для зарядки подключённых внешних устройств даже при выключенном или спящем состоянии компьютера.

На некоторых ноутбуках рядом с трезубцем или вместо него виднеется крохотная иконка молнии, которая указывает на постоянную способность к зарядке, быструю зарядку или совместимость с Thunderbolt.

А если рядом с разъёмом мы видим иконку "D" с белой буквой "P" на чёрном фоне, то гнездо поддерживает DisplayPort Alternative Mode, то есть пригодно и для передачи видеосигналов и подключения внешних мониторов.

Почему стоит обращать внимание на символы

Знание иконок рядом с разъёмами – не просто теоретический интерес, но и практическая польза в повседневном использовании. Если подключить внешний жёсткий диск или SSD большой емкости в обычный порт USB 2.0 с трезубцем, копирование может затянуться на часы.

Подключив тот же накопитель к гнезду с обозначением "SS" или "SS 10", можно уложиться всего в несколько минут.

Хотя производители для удобства часто применяют цветные пластиковые вставки в гнездах – например, синие или красные, – их использование в отрасли не полностью единообразно. Самым надежным ориентиром служат символы трезубца, выгравированные или напечатанные на корпусе компьютера.

Точно истолковав знаки, можно избежать разочарования от медленной передачи данных и всегда выбирать разъем, наиболее подходящий для задачи.