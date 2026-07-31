Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему крупнейшие IT-компании массово скупают старые книги? Ответ удивляет 0 430

Техно
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Книги

Крупные технологические компании все чаще приобретают бумажные книги огромными партиями. Причина не в ностальгии, а в стремлении повысить качество искусственного интеллекта, который все сильнее страдает от избытка недостоверной информации в интернете.

Несмотря на огромные объемы информации в интернете, разработчики искусственного интеллекта все чаще обращаются к традиционным печатным книгам. Причина проста: сеть стремительно заполняется низкокачественным контентом, созданным нейросетями.

Специалисты называют такой контент «нейрослопом» — это тексты, которые искусственный интеллект генерирует на основе уже существующих материалов, зачастую содержащих ошибки, неточности и вымышленные факты. По мере того как такие публикации копируются и распространяются, количество недостоверной информации продолжает расти.

Именно поэтому IT-компании все активнее используют книги, изданные до массового распространения генеративного ИИ.

По мнению специалистов, у печатных изданий есть сразу несколько преимуществ. Во-первых, они написаны людьми, а не нейросетями. Во-вторых, такие тексты обычно проходят редактуру и фактчекинг, что делает их более надежным источником информации. Кроме того, каждая книга имеет уникальный международный номер ISBN, позволяющий точно идентифицировать издание и исключать дубли при создании обучающих баз данных. Наконец, книги, как правило, отличаются более глубокой и структурированной подачей материала по сравнению с большинством интернет-публикаций.

Для поиска и закупки литературы компании используют специализированные каталоги, например ISBNdb. С их помощью можно приобретать книги крупными партиями — от нескольких тысяч до миллионов экземпляров. После этого издания оцифровывают, систематизируют и включают в обучающие наборы данных для искусственного интеллекта.

Такой подход, как считают эксперты, позволяет сделать обучение моделей более качественным, уменьшить влияние ошибочной информации и снизить риск того, что нейросети будут воспроизводить и распространять ложные сведения.

Парадоксально, но в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта именно обычные бумажные книги вновь становятся одним из самых ценных источников знаний. Они помогают создавать более надежные модели и напоминают, что качество данных остается важнее их количества.

×
Читайте нас также:
#книги #искусственный интеллект #нейросети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
2
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Человек и робот
Изображение к статье: Древний римлянин
Изображение к статье: старик считает деньги
Изображение к статье: Обширные, планетарные концентрические кольца поляризации в атмосфере Венеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пожарный сорвал джекпот
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ребенок на пляже
Наша Латвия
Изображение к статье: посылка из Temu
Бизнес
1
Изображение к статье: Купаться запрещено
Наша Латвия
Изображение к статье: Николай Трубач.
Люблю!
Изображение к статье: airBaltic
Бизнес
3
Изображение к статье: Пожарный сорвал джекпот
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ребенок на пляже
Наша Латвия
Изображение к статье: посылка из Temu
Бизнес
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео