Крупные технологические компании все чаще приобретают бумажные книги огромными партиями. Причина не в ностальгии, а в стремлении повысить качество искусственного интеллекта, который все сильнее страдает от избытка недостоверной информации в интернете.

Несмотря на огромные объемы информации в интернете, разработчики искусственного интеллекта все чаще обращаются к традиционным печатным книгам. Причина проста: сеть стремительно заполняется низкокачественным контентом, созданным нейросетями.

Специалисты называют такой контент «нейрослопом» — это тексты, которые искусственный интеллект генерирует на основе уже существующих материалов, зачастую содержащих ошибки, неточности и вымышленные факты. По мере того как такие публикации копируются и распространяются, количество недостоверной информации продолжает расти.

Именно поэтому IT-компании все активнее используют книги, изданные до массового распространения генеративного ИИ.

По мнению специалистов, у печатных изданий есть сразу несколько преимуществ. Во-первых, они написаны людьми, а не нейросетями. Во-вторых, такие тексты обычно проходят редактуру и фактчекинг, что делает их более надежным источником информации. Кроме того, каждая книга имеет уникальный международный номер ISBN, позволяющий точно идентифицировать издание и исключать дубли при создании обучающих баз данных. Наконец, книги, как правило, отличаются более глубокой и структурированной подачей материала по сравнению с большинством интернет-публикаций.

Для поиска и закупки литературы компании используют специализированные каталоги, например ISBNdb. С их помощью можно приобретать книги крупными партиями — от нескольких тысяч до миллионов экземпляров. После этого издания оцифровывают, систематизируют и включают в обучающие наборы данных для искусственного интеллекта.

Такой подход, как считают эксперты, позволяет сделать обучение моделей более качественным, уменьшить влияние ошибочной информации и снизить риск того, что нейросети будут воспроизводить и распространять ложные сведения.

Парадоксально, но в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта именно обычные бумажные книги вновь становятся одним из самых ценных источников знаний. Они помогают создавать более надежные модели и напоминают, что качество данных остается важнее их количества.