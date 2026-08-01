Физики из Канады предположили, что загадочные сбои, которые уже много лет фиксируются в Большом адронном коллайдере (БАК), могут быть связаны с темной материей. Пока речь идет лишь о новой научной гипотезе, однако проверить ее можно уже сейчас, используя архивные данные ускорителя.

На протяжении многих лет специалисты, работающие с Большим адронным коллайдером, наблюдают необычные события, известные как UFO (Unidentified Falling Objects — «неопознанные падающие объекты»). Несмотря на название, речь идет не об НЛО, а о внезапных потерях протонного пучка, которые, как считается, возникают из-за микроскопических частиц пыли, попадающих внутрь ускорителя, пишет Science Alert.

До сих пор оставалось неясным, почему эти пылинки вообще отрываются от внутренних поверхностей одного из самых точных научных приборов в мире.

Физики Сюньюй Лян и Ариэль Житницкий из Университета Британской Колумбии предложили неожиданное объяснение. По их мнению, причиной могут быть так называемые аксионные кварковые самородки (AQN) — один из гипотетических кандидатов на роль темной материи.

По версии исследователей, такой объект, проходя через Землю неподалеку от коллайдера, способен вызвать очень слабую подземную вибрацию. Ее может оказаться достаточно, чтобы стряхнуть микроскопическую пыль с внутренних стенок ускорителя. Если пылинка попадет в протонный пучок, работа установки нарушится, что и будет зарегистрировано как событие UFO.

«Представьте себе БАК как огромные и чрезвычайно точные швейцарские часы. Даже небольшая вибрация способна привести к тому, что микроскопическая пылинка попадет в протонный пучок», — объясняют авторы исследования.

Изначально ученые предполагали, что сами загадочные объекты UFO могут оказаться аксионными кварковыми самородками. Однако дальнейшие расчеты показали, что совпадение их предполагаемых размеров с размерами пыли было случайным.

Тем не менее именно эта ошибка привела исследователей к новой идее: возможно, темная материя не является самой причиной сбоев, а лишь косвенно провоцирует их.

Чтобы проверить гипотезу, ученые выполнили расчеты и пришли к выводу, что при прохождении AQN на расстоянии примерно до 100 километров от коллайдера возникающая вибрация действительно может вызвать серию характерных сбоев.

По их прогнозам, такие события должны отличаться от обычного фонового шума. Главным признаком станет появление трех и более связанных событий UFO в течение примерно двух секунд в разных точках 27-километрового кольца ускорителя.

Особенность новой идеи заключается в том, что для ее проверки не потребуется модернизировать БАК.

«Особенно привлекательно то, что в БАК уже существуют превосходные системы мониторинга, которые могут оказаться чувствительными к этому явлению», — отмечают исследователи.

Пока авторы не анализировали архивные данные коллайдера самостоятельно. Они предлагают специалистам ЦЕРН проверить уже зарегистрированные события UFO и выяснить, встречались ли среди них предсказанные последовательности сигналов.

Темная материя остается одной из главных загадок современной физики. По оценкам ученых, она составляет большую часть массы Вселенной, однако практически не взаимодействует с обычным веществом и до сих пор не была обнаружена напрямую. Именно поэтому исследователи продолжают искать новые способы ее регистрации, включая самые необычные.

Важно отметить, что речь пока идет не об открытии темной материи, а лишь о новой теоретической модели, которая еще должна пройти экспериментальную проверку.

Если анализ архивных данных подтвердит существование предсказанных последовательностей сигналов, Большой адронный коллайдер может стать новым инструментом в поиске одной из самых загадочных составляющих Вселенной.