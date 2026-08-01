Несмотря на уже масштабные пожары в Европе, ближайшие дни могут стать самыми опасными с начала сезона. По данным Европейского центра совместных исследований (JRC) Европейской комиссии, сразу несколько регионов окажутся в зоне экстремального риска возникновения новых очагов огня.

Лето 2026 года уже принесло Европе рекордные волны жары и масштабные лесные пожары. Однако, по оценке Европейского центра совместных исследований (JRC) Европейской комиссии, наиболее опасный период сезона, возможно, еще впереди, пишет Science Alert.

Опубликованная центром карта пожарной опасности показывает, что с 29 июля по 2 августа сразу несколько регионов Европы окажутся в зоне экстремального риска возникновения новых лесных пожаров.

По данным JRC, самые опасные условия ожидаются во Франции, Альпийском регионе, включая север Италии, а также на Британских островах и в Ирландии.

«Очень экстремальные условия преобладают на значительной части Западной и Центральной Европы», — отмечают специалисты JRC.

Высокий и экстремальный уровень опасности также прогнозируется на большей части Пиренейского полуострова, Балканах, в отдельных районах Северной Африки, южной Скандинавии, некоторых регионах Восточной Европы и Турции.

Серьезную угрозу представляет не только сам огонь, но и дым, который способен распространяться на огромные расстояния. Визуализация NASA показывает, что продукты горения уже затрагивают территории далеко за пределами районов пожаров.

По данным NASA, дым лесных пожаров содержит токсичные газы и мельчайшие частицы PM2.5, которые считаются особенно опасными для здоровья.

«Аэрозольные частицы PM2.5 настолько малы, что способны проникать в лёгкие и попадать в кровоток», — отмечают специалисты NASA.

Такие частицы повышают риск заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а сильное задымление может ухудшать качество воздуха за тысячи километров от самого пожара.

На фоне ухудшения ситуации министры Великобритании и Испании выступили с совместным заявлением, напрямую связав нынешний сезон лесных пожаров с изменением климата.

«Лесные пожары этого лета показали, что изменение климата стало чрезвычайной угрозой национальной безопасности для Европы и представляет опасность для нашего образа жизни», — говорится в совместном заявлении.

Лесные пожары уже стали одной из главных природных угроз нынешнего лета. Высокие температуры, продолжительная засуха и сильный ветер создают условия, при которых даже небольшой очаг возгорания может быстро превратиться в крупный пожар.

По оценкам европейских специалистов, ближайшие дни могут стать критическими для многих регионов Европы, поэтому риск возникновения новых крупных лесных пожаров остается крайне высоким.