Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Худшее еще впереди: опубликована тревожная карта риска жары и лесных пожаров 0 10

Техно
Дата публикации: 01.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: карта риска Европы
ФОТО: пресс-фото

Несмотря на уже масштабные пожары в Европе, ближайшие дни могут стать самыми опасными с начала сезона. По данным Европейского центра совместных исследований (JRC) Европейской комиссии, сразу несколько регионов окажутся в зоне экстремального риска возникновения новых очагов огня.

Лето 2026 года уже принесло Европе рекордные волны жары и масштабные лесные пожары. Однако, по оценке Европейского центра совместных исследований (JRC) Европейской комиссии, наиболее опасный период сезона, возможно, еще впереди, пишет Science Alert.

Опубликованная центром карта пожарной опасности показывает, что с 29 июля по 2 августа сразу несколько регионов Европы окажутся в зоне экстремального риска возникновения новых лесных пожаров.

По данным JRC, самые опасные условия ожидаются во Франции, Альпийском регионе, включая север Италии, а также на Британских островах и в Ирландии.

«Очень экстремальные условия преобладают на значительной части Западной и Центральной Европы», — отмечают специалисты JRC.

Высокий и экстремальный уровень опасности также прогнозируется на большей части Пиренейского полуострова, Балканах, в отдельных районах Северной Африки, южной Скандинавии, некоторых регионах Восточной Европы и Турции.

EFFIS_FWI-29-Jul-5-Aug-2026.jpg

Серьезную угрозу представляет не только сам огонь, но и дым, который способен распространяться на огромные расстояния. Визуализация NASA показывает, что продукты горения уже затрагивают территории далеко за пределами районов пожаров.

По данным NASA, дым лесных пожаров содержит токсичные газы и мельчайшие частицы PM2.5, которые считаются особенно опасными для здоровья.

«Аэрозольные частицы PM2.5 настолько малы, что способны проникать в лёгкие и попадать в кровоток», — отмечают специалисты NASA.

Такие частицы повышают риск заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а сильное задымление может ухудшать качество воздуха за тысячи километров от самого пожара.

На фоне ухудшения ситуации министры Великобритании и Испании выступили с совместным заявлением, напрямую связав нынешний сезон лесных пожаров с изменением климата.

«Лесные пожары этого лета показали, что изменение климата стало чрезвычайной угрозой национальной безопасности для Европы и представляет опасность для нашего образа жизни», — говорится в совместном заявлении.

Лесные пожары уже стали одной из главных природных угроз нынешнего лета. Высокие температуры, продолжительная засуха и сильный ветер создают условия, при которых даже небольшой очаг возгорания может быстро превратиться в крупный пожар.

По оценкам европейских специалистов, ближайшие дни могут стать критическими для многих регионов Европы, поэтому риск возникновения новых крупных лесных пожаров остается крайне высоким.

×
Читайте нас также:
#NASA #Европа #экология #безопасность #здоровье
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: зуб с кариесом
Изображение к статье: Monster Building
Изображение к статье: Дуров
Изображение к статье: Человек и робот

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: мигранты на пляже и в море
В мире
Изображение к статье: Детская клиническая университетская больница
Наша Латвия
Изображение к статье: мигранты перелезают через забор
Политика
Изображение к статье: Paternieki
Политика
2
Изображение к статье: Запах в квартире - женщина в противогазе
Люблю!
Изображение к статье: девушка купается
Наша Латвия
Изображение к статье: мигранты на пляже и в море
В мире
Изображение к статье: Детская клиническая университетская больница
Наша Латвия
Изображение к статье: мигранты перелезают через забор
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео