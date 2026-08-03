Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

80% подростков продолжают пользоваться соцсетями вопреки запрету 0 50

Техно
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подросток с телефоном

Более восьми из десяти подростков в Австралии продолжают пользоваться социальными сетями, несмотря на вступивший в силу запрет для детей младше 16 лет. Об этом свидетельствуют данные национального интернет-регулятора eSafety.

Исследование показало, что спустя три месяца после введения ограничений дети в возрасте от 10 до 15 лет продолжают пользоваться социальными платформами практически с той же частотой, что и до принятия закона. Кроме того, уровень осведомленности родителей о цифровой активности своих детей даже снизился.

В ответ на публикацию отчета заместитель министра по вопросам производительности, конкуренции, благотворительности и казначейства Эндрю Ли заявил, что правительство по-прежнему считает запрет оправданным.

По его словам, закон уже стал важным фактором в общественной дискуссии о безопасности детей в интернете и изменил отношение родителей к использованию социальных сетей несовершеннолетними.

"Мы никогда не ожидали стопроцентного соблюдения этого запрета. Даже законы о минимальном возрасте для покупки алкоголя не выполняются абсолютно всеми, однако это не означает, что они не нужны", - отметил Ли.

Он также сообщил, что после вступления закона в силу были закрыты миллионы аккаунтов, принадлежавших несовершеннолетним пользователям.

Австралия первой в мире ввела законодательный запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Документ вступил в силу 10 декабря и предусматривает ответственность цифровых платформ за недопущение несовершеннолетних к своим сервисам. Власти рассчитывают, что эти меры помогут снизить негативное влияние социальных сетей на психическое здоровье детей и подростков.

×
Читайте нас также:
#Австралия #интернет #безопасность #родители #социальные сети #подростки #запрет #дети
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Штекеры USB
Изображение к статье: Книги
Изображение к статье: мобильный телефон
Изображение к статье: зуб с кариесом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Tavi draugi
Политика
Изображение к статье: Чернослив
Люблю!
Изображение к статье: Беженцы в Сеуте
В мире
Изображение к статье: Посылки DHL
ЧП и криминал
Изображение к статье: В Италии раскрыли грандиозную аферу с «древним» амфитеатром
Культура &
2
Изображение к статье: мигранты в Сеуте
В мире
Изображение к статье: Tavi draugi
Политика
Изображение к статье: Чернослив
Люблю!
Изображение к статье: Беженцы в Сеуте
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео