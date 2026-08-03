Более восьми из десяти подростков в Австралии продолжают пользоваться социальными сетями, несмотря на вступивший в силу запрет для детей младше 16 лет. Об этом свидетельствуют данные национального интернет-регулятора eSafety.

Исследование показало, что спустя три месяца после введения ограничений дети в возрасте от 10 до 15 лет продолжают пользоваться социальными платформами практически с той же частотой, что и до принятия закона. Кроме того, уровень осведомленности родителей о цифровой активности своих детей даже снизился.

В ответ на публикацию отчета заместитель министра по вопросам производительности, конкуренции, благотворительности и казначейства Эндрю Ли заявил, что правительство по-прежнему считает запрет оправданным.

По его словам, закон уже стал важным фактором в общественной дискуссии о безопасности детей в интернете и изменил отношение родителей к использованию социальных сетей несовершеннолетними.

"Мы никогда не ожидали стопроцентного соблюдения этого запрета. Даже законы о минимальном возрасте для покупки алкоголя не выполняются абсолютно всеми, однако это не означает, что они не нужны", - отметил Ли.

Он также сообщил, что после вступления закона в силу были закрыты миллионы аккаунтов, принадлежавших несовершеннолетним пользователям.

Австралия первой в мире ввела законодательный запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Документ вступил в силу 10 декабря и предусматривает ответственность цифровых платформ за недопущение несовершеннолетних к своим сервисам. Власти рассчитывают, что эти меры помогут снизить негативное влияние социальных сетей на психическое здоровье детей и подростков.