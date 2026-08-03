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Кибератака на Лихтенштейн: хакеры взломали государственный реестр и похитили данные большинства жителей 0 130

Техно
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: мужчина перед компьютером
ФОТО: Unsplash

Власти Лихтенштейна расследуют масштабную кибератаку на государственный реестр, созданный для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В результате взлома злоумышленники получили доступ к данным около 31 тысячи человек — это почти три четверти населения страны.

Лихтенштейн стал жертвой крупной кибератаки, в результате которой были похищены данные примерно 31 тысячи человек. О случившемся сообщило правительство страны, которое уже создало специальный антикризисный штаб, пишет DW.

Целью атаки стал Реестр экономически правомочных лиц (VwbP). В нем содержатся сведения о людях, связанных с компаниями, фондами и трастами. Этот реестр используется для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

После инцидента доступ к реестру на государственном портале LLV.li был закрыт. Пользователям сообщается, что на сайте проводятся технические работы.

По предварительной информации, злоумышленники получили несанкционированный доступ к системе 30 июля. После этого специалисты начали детальное расследование.

Уже 31 июля правительство было уведомлено о возможной успешной кибератаке, а 1 августа власти получили первые подтвержденные результаты предварительного расследования.

При этом правительство подчеркивает, что пока нет признаков того, что данные были изменены или уничтожены.

Для координации работы создан антикризисный штаб, который, по данным агентства dpa, возглавили премьер-министр Бригитте Хаас и министр юстиции Эмануэль Шедлер.

Пока неизвестно, кто стоит за атакой и каковы были мотивы злоумышленников. Следствие рассматривает различные версии.

Лихтенштейн — одно из крупнейших финансовых центров Европы с населением около 41 тысячи человек. Это означает, что утечка затронула данные значительной части жителей страны. Государственный реестр был создан в рамках международных требований по борьбе с финансовыми преступлениями, включая отмывание денег и финансирование терроризма.

Власти Лихтенштейна продолжают расследование кибератаки и выясняют, кто получил доступ к государственным данным и с какой целью.

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#терроризм #хакеры #отмывание денег #кибербезопасность #правительство
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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