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Подписка, которой вы давно не пользуетесь, всё ещё списывает деньги? Латвийцы даже не знают, сколько теряют 0 84

Техно
Дата публикации: 03.08.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Телефон
ФОТО: pixabay

Подписка, которой вы давно не пользуетесь, всё ещё списывает деньги? Большинство жителей Латвии даже не знают, сколько теряют Музыка, фильмы, облачное хранилище, фитнес-приложения, платные функции в телефоне… За последние годы многие из нас оформили десятки подписок, часть из которых давно перестали замечать. Но деньги продолжают списываться каждый месяц.

Согласно опросу, проведённому исследовательской компанией Norstat Latvia, 70% жителей Латвии не могут точно сказать, сколько ежемесячно тратят на подписки и автоматические платежи. Исследование было выполнено по заказу SEB banka.

Особенно показательно, что 39% опрошенных хотя бы раз забывали отменить бесплатный пробный период, который затем автоматически превращался в платную подписку. Если добавить тех, кто отвечает «возможно, но не помню», таких уже 52%.

Лишь половина респондентов может хотя бы приблизительно назвать сумму своих ежемесячных автоматических списаний, а 16% признаются, что вообще не знают, сколько уходит на такие платежи.

Чаще всего люди жалеют о подписках, которыми почти не пользуются. На первом месте оказались видеосервисы (20%), затем музыкальные платформы (18%) и платные функции мобильных приложений (17%). При этом 38% уверяют, что регулярно пользуются всеми сервисами, за которые платят.

Эксперты отмечают, что проблема не в самих подписках. Каждая из них стоит сравнительно немного - несколько евро в месяц. Однако незаметно они складываются в десятки, а иногда и сотни евро в год. Особенно если человек уже не помнит, какие сервисы подключал несколько месяцев или даже лет назад.

Финансовые консультанты советуют хотя бы раз в несколько месяцев просматривать банковские выписки и список действующих подписок. Нередко среди регулярных списаний обнаруживаются сервисы, которыми никто давно не пользуется, но которые продолжают автоматически снимать деньги.

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#деньги #финансы #Латвия #потери
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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