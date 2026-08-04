Обсерватория имени Веры К. Рубин представила новое сверхдетализированное изображение знаменитого поля COSMOS, на котором запечатлены более 650 000 галактик и свыше 50 000 звезд. Снимок был получен крупнейшей в мире цифровой камерой и стал частью масштабной десятилетней программы исследования южного неба.

Поле COSMOS (Cosmic Evolution Survey Deep Field) — один из самых изученных участков Вселенной. Оно содержит более двух миллионов галактик, охватывающих около 75% истории существования Вселенной. Самые удаленные из них находятся на расстоянии до 12 миллиардов световых лет от Земли, сообщает Gizmodo.

Область расположена в созвездии Секстанта и занимает участок неба, примерно втрое превышающий площадь видимого диска полной Луны. Благодаря тому, что поле находится вдали от плоскости Млечного Пути, здесь почти нет близких звезд и облаков пыли, мешающих наблюдать далекие галактики.

Новое изображение создано путем объединения нескольких наблюдений. На нем можно увидеть самые разные типы галактик — спиральные, эллиптические, сливающиеся, а также очень тусклые красные галактики ранней Вселенной. На переднем плане заметны яркие звезды Млечного Пути и слабые полосы межзвездной пыли нашей галактики.

Ранее поле COSMOS уже подробно изучали космические телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб». Теперь к этим исследованиям присоединилась и обсерватория «Рубин». Благодаря широкому полю зрения и высокой чувствительности ее камера позволяет не только получать новые изображения, но и сравнивать их с архивными данными, накопленными за десятилетия наблюдений.

Наблюдения этой области будут продолжаться. Поле COSMOS входит в число участков неба, которые обсерватория будет изучать значительно чаще большинства других объектов в рамках десятилетнего проекта Legacy Survey of Space and Time (LSST).

Во время реализации программы телескоп будет каждые несколько ночей получать широкоугольные изображения всего южного неба. Это позволит создать самый полный в истории каталог Вселенной.

Обсерватория оснащена крупнейшей цифровой камерой, когда-либо созданной для астрономии, с разрешением 3,2 гигапикселя, а также главным зеркалом диаметром 8,4 метра. Такое сочетание обеспечивает высокую чувствительность и позволяет обнаруживать чрезвычайно тусклые объекты.

Ожидается, что данные LSST помогут ученым лучше понять природу темной материи и темной энергии, изучить сверхновые звезды, а также обнаружить новые астероиды, сближающиеся с Землей.

Первые изображения обсерватория имени Веры К. Рубин опубликовала 23 июня 2025 года. Тогда были представлены снимки миллионов галактик и звезд Млечного Пути, а также сообщалось об обнаружении 2104 ранее неизвестных астероидов.

После завершения десятилетнего обзора итоговый архив будет содержать миллиарды небесных объектов и триллионы измерений, которые станут доступны всему мировому научному сообществу.