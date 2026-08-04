NASA планирует продлить соглашение с «Роскосмосом» о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС) еще на один или полтора года, сообщила руководитель программы МКС Дана Вайгел на пресс-конференции, посвященной миссии Crew-13.

По ее словам, NASA обычно согласует составы миссий на период от года до полутора лет. Она отметила, что перекрестные полеты с российской стороной уже проработаны на этот срок.

«Роскосмос» и NASA заключили соглашение о перекрестных полетах в июле 2022 года. Оно предусматривает включение российских космонавтов в экипажи американских кораблей Crew Dragon, а астронавтов NASA — в экипажи российских «Союзов».

Такая схема гарантирует присутствие представителей обеих сторон на МКС при задержке или отмене одного из запусков.

В начале 2025 года стороны продлили договоренности на 2026 год и скорректировали составы экипажей. В частности, российский космонавт Сергей Тетерятников вошел в экипаж американской миссии Crew-13, запуск которой NASA планирует в сентябре.