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В NASA сообщили о планах продлить перекрестные полеты с «Роскосмосом» 0 64

Техно
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Crew Dragon

NASA планирует продлить соглашение с «Роскосмосом» о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС) еще на один или полтора года, сообщила руководитель программы МКС Дана Вайгел на пресс-конференции, посвященной миссии Crew-13.

По ее словам, NASA обычно согласует составы миссий на период от года до полутора лет. Она отметила, что перекрестные полеты с российской стороной уже проработаны на этот срок.

«Роскосмос» и NASA заключили соглашение о перекрестных полетах в июле 2022 года. Оно предусматривает включение российских космонавтов в экипажи американских кораблей Crew Dragon, а астронавтов NASA — в экипажи российских «Союзов».

Такая схема гарантирует присутствие представителей обеих сторон на МКС при задержке или отмене одного из запусков.

В начале 2025 года стороны продлили договоренности на 2026 год и скорректировали составы экипажей. В частности, российский космонавт Сергей Тетерятников вошел в экипаж американской миссии Crew-13, запуск которой NASA планирует в сентябре.

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#NASA #МКС #Роскосмос #космонавты
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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