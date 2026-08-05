Несмотря на масштабные лесные пожары, волны жары и рекордно теплые океаны, 2026 год пока не стал самым жарким за всю историю наблюдений. Однако климатологи предупреждают: ситуация может резко измениться в ближайшие месяцы, когда в полную силу проявится явление Эль-Ниньо.

По данным климатической статистики, пока 2026 год занимает третье место после 2024 и 2025 годов. Однако сочетание антропогенного изменения климата и чрезвычайно мощного Эль-Ниньо, по мнению ученых, способно вывести нынешний год на первое место уже к концу года, пишет Phys.org.

Даже если этого не произойдет, многие исследователи считают почти неизбежным, что 2027 год окажется еще теплее.

Климатолог организации Berkeley Earth Зик Хаусфатер отметил, что внимание мира к климатическим изменениям в последние годы ослабло из-за войн и других кризисов.

«Мир горел в разных смыслах. Теперь мир снова горит — уже из-за изменения климата, и игнорировать это становится все труднее. Ситуация будет только ухудшаться».

По оценке Хаусфатера, вероятность того, что 2026 год станет самым жарким за всю историю наблюдений, уже выросла до 35%. Для сравнения: в марте он оценивал ее всего в 7%.

Схожего мнения придерживается и бывший ведущий климатолог NASA Джеймс Хансен, считающий, что нынешний год еще способен превзойти рекорд 2024 года.

Одним из главных факторов ученые называют рекордный нагрев мирового океана. Уже в мае средняя температура поверхности океана сравнялась с максимумами 2024 года, а с июня почти ежедневно обновляет рекорды.

Поскольку океаны покрывают более 70% поверхности Земли, их нагрев влияет на среднюю глобальную температуру с задержкой примерно в полтора месяца.

По данным европейской климатической службы Copernicus, около 82% поверхности мирового океана сейчас охвачено морскими тепловыми волнами.

При этом Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) еще около месяца назад оценивало вероятность того, что 2026 год станет самым жарким, всего в 0,1%. После анализа июльских данных ведомство намерено пересмотреть прогноз.

Ученые объясняют изменение оценок тем, что прогнозы относительно силы Эль-Ниньо становятся все более тревожными.

Эль-Ниньо представляет собой периодическое потепление экваториальной части Тихого океана, которое повышает среднюю температуру планеты и усиливает погодные аномалии во многих регионах мира. По большинству прогнозов, нынешнее Эль-Ниньо может стать самым мощным за всю историю наблюдений.

При этом климатологи подчеркивают: нынешние экстремальные погодные явления нельзя объяснить только Эль-Ниньо.

«Главная причина рекордного потепления — это изменение климата. Его вклад значительно больше, чем вклад Эль-Ниньо, который добавляет лишь одну-две десятых градуса к долгосрочной тенденции», — отметил климатолог Climate Central Закари Лейб.

По его словам, океаны продолжают накапливать огромное количество тепла, удерживаемого парниковыми газами, а Эль-Ниньо лишь способствует его высвобождению.

Джеймс Хансен считает, что темпы глобального потепления могут ускоряться. По его мнению, этому способствует сокращение промышленного загрязнения, которое раньше частично отражало солнечное излучение и маскировало часть потепления, а также возможная более высокая чувствительность климата к росту концентрации парниковых газов.

Особенно опасными ученые называют не только дневные, но и ночные волны жары. Высокие температуры ночью не позволяют организму восстановиться, что повышает риски для здоровья и снижает работоспособность.

Руководитель направления глобальной климатической стратегии Copernicus Саманта Берджесс отметила, что только в Европе за последние месяцы уже произошло несколько исключительных волн жары.

«Европейские волны жары не являются чем-то изолированным. Сильнейшая жара наблюдалась также в Северной Америке, чрезвычайно высокие температуры — в Южной Америке, разрушительные волны жары — в Индии».

Климатолог Принстонского университета Майкл Оппенгеймер подчеркнул, что нынешние события полностью соответствуют тому, о чем ученые предупреждали многие годы.