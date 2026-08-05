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В Эстонии прекратил работу скандальный сайт с именами осужденных за сексуальные преступления 0 72

Техно
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: стоп
ФОТО: pixabay

В Эстонии прекратил работу сайт ettevaatust.ee, на котором публиковались имена людей, осужденных за сексуальные и насильственные преступления. Ресурс был закрыт по требованию Инспекции по защите данных.

Во вторник в Эстонии был заблокирован сайт ettevaatust.ee, на котором публиковались персональные данные людей, осужденных за сексуальные и насильственные преступления.

Ресурс появился в марте по инициативе блогера и создателя контента Mallukas. На сайте были собраны имена лиц, фигурировавших в судебных решениях по соответствующим уголовным делам.

Практически сразу после запуска проект вызвал широкую общественную дискуссию. Инспекция по защите данных (AKI) и министр юстиции Лийза Пакоста заявили, что такой сайт нарушает требования законодательства о защите персональных данных.

В июне AKI обязала некоммерческое объединение ETTEVAATUST прекратить публикацию персональных данных, содержащихся в судебных решениях. Ведомство пришло к выводу, что сайт фактически выполняет функции частного реестра осужденных, создание которого не допускается без специальных полномочий государства.

Инспекция сослалась на Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR), согласно которому ведение реестров обвинительных приговоров по уголовным делам допускается только под контролем официальных государственных органов.

Иными словами, претензии касались не содержания судебных решений, а создания на их основе отдельной общедоступной базы данных с персональными сведениями.

После получения предписания сайт продолжал оставаться предметом споров. В июне Mallukas и Томас Мяртен Легрант сообщили, что вышли из правления объединения ETTEVAATUST.

Сама Mallukas тогда раскритиковала позицию Инспекции по защите данных. По ее словам, вся опубликованная информация была взята из судебных решений, поэтому она не согласилась с утверждениями о недостоверности содержимого сайта.

Закрытие ettevaatust.ee вновь подняло в Эстонии дискуссию о том, где проходит граница между общественным интересом, правом граждан знать о преступлениях и требованиями законодательства о защите персональных данных.

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Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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