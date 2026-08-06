Компания OpenAI сегодня анонсировала отмену ограничений на текстовые чаты для всех пользователей ChatGPT. Новой моделью по умолчанию для пользователей ChatGPT Free и Go станет GPT-5.6 Luna, которая заменит модель GPT-5.5.

Для платных и бесплатных пользователей также появится новая функция «Думай». При её выборе чат-бот будет использовать более высокий уровень логического мышления для ответов на сложные вопросы. По словам OpenAI, для файлов, изображений, голосовых сообщений и генерации изображений по-прежнему будут действовать отдельные ограничения.

Обновление также касается пользователей подписок Plus и Pro. Они получат доступ к улучшенной модели GPT-5.6 Sol, которая лучше подходит для быстрых задач, поиска информации в интернете, советов, планирования, написания текстов и принятия решений. Компания отметила, что новая модель будет давать «более компактные и надёжные ответы». При этом для ChatGPT будет использоваться отдельная версия GPT-5.6 Sol, а не та, что применяется в сервисах Codex и Work.

Пользователи ChatGPT Plus и Pro также получат возможность настраивать время, которое чат-бот будет тратить на обдумывание ответа. Эта функция будет доступна через специальный ползунок.

Внутренняя оценка OpenAI показала, что по сравнению с GPT-5.5 Instant у GPT-5.6 Luna фактические ошибки в ответах встречались на 62 % реже, а у GPT-5.6 Sol — на 68 % реже.

Обновлённая версия GPT-5.6 Sol доступна пользователям Plus и Pro уже сегодня, а изменения для пользователей Free и Go станут доступны до конца этой недели. На следующей неделе пользователи также получат доступ к неограниченному количеству текстовых чатов и новой кнопке «Думай» для более сложных запросов.