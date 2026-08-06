Астрономы называют предстоящее частичное затмение одним из самых впечатляющих за последние годы - в момент максимальной фазы Луна закроет до четырех пятых диаметра Солнца.

В Риге затмение начнется в 20:06, максимальной фазы достигнет в 20:57, а в 21:11 частично затмившееся Солнце скроется за горизонтом. В других регионах Латвии время заката будет отличаться, поэтому и ход затмения будет разным. В восточной части страны максимальная фаза совпадет с заходом Солнца, тогда как на западе между максимальной фазой затмения и закатом пройдет около 20 минут.

Частичное солнечное затмение будет наблюдаться по всей Европе, тогда как в узкой полосе на территории Испании и Исландии его можно будет увидеть как полное солнечное затмение. В Латвии полное солнечное затмение в последний раз наблюдалось в 1954 году, а следующее ожидается лишь в 2142 году.

Астрономическое общество призывает выбирать для наблюдения за затмением место с хорошим видом на западный горизонт и напоминает о мерах безопасности - на Солнце нельзя смотреть невооруженным глазом или через оптические приборы без специальных солнечных фильтров, так как это может вызвать необратимые повреждения зрения. Безопаснее всего использовать сертифицированные фильтры или проецировать изображение Солнца на экран.