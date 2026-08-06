Наблюдения космической обсерватории NASA IXPE могут стать первым прямым подтверждением одного из самых необычных предсказаний квантовой физики. Если результаты подтвердятся, ученые получат новые доказательства того, что в экстремальных условиях даже вакуум способен изменять поведение света.

Международная группа ученых с помощью космической рентгеновской обсерватории NASA IXPE получила данные, которые могут подтвердить теорию, предложенную почти 90 лет назад. Речь идет об эффекте вакуумного двулучепреломления — явлении, при котором сильнейшие магнитные поля меняют свойства самого пустого пространства. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Объектом наблюдений стал магнетар 1E 1547-5408 — один из самых необычных типов нейтронных звезд. Магнетары обладают самыми мощными магнитными полями среди всех известных объектов во Вселенной — примерно в триллион раз сильнее самых мощных постоянных магнитов, созданных человеком.

Нейтронные звезды возникают после гибели массивных звезд. Несмотря на размеры, сопоставимые с крупным городом, они содержат массу, превышающую массу Солнца, поэтому считаются уникальными природными лабораториями для изучения экстремальной физики.

С марта по апрель 2025 года ученые наблюдали магнетар более 140 часов. Помимо IXPE использовались рентгеновский телескоп NICER и австралийский радиотелескоп Murriyang. Это стало первым в истории случаем, когда поляризацию радио- и рентгеновского излучения магнетара удалось измерить одновременно.

Исследователи обнаружили неожиданную особенность: степень поляризации рентгеновского излучения оказалась почти в три раза выше, чем ожидалось. Существующие модели не могут объяснить такой результат только процессами на поверхности звезды, поэтому ученые предположили существование дополнительного физического механизма.

Наиболее вероятным объяснением оказалось вакуумное двулучепреломление — эффект, предсказанный еще в 1936 году в рамках квантовой электродинамики. Согласно этой теории, чрезвычайно сильные магнитные поля способны изменять свойства вакуума. В результате пустое пространство начинает воздействовать на свет подобно линзе или призме, усиливая его поляризацию.

Компьютерное моделирование подтвердило, что именно этот эффект лучше всего соответствует полученным данным.

Как отметила научный сотрудник Университета Райса Хоа Динь Тхи, «воспроизвести наблюдаемые характеристики рентгеновской поляризации и одновременно соответствовать данным радионаблюдений можно только при наличии вакуумного двулучепреломления в окружении нейтронной звезды». По ее словам, такие объекты позволяют проверять фундаментальные физические законы в условиях, которые невозможно создать в земных лабораториях.

Ведущий автор исследования, аспирантка Университета Джорджа Вашингтона Рэйчел Стюарт, подчеркнула, что «информация, полученная при изучении этого далекого звездного ядра, помогает нам лучше понять саму природу реальности».

Пока ученые говорят лишь о возможном подтверждении теории. Для окончательных выводов потребуются дополнительные наблюдения этого и других магнетаров. Если результаты подтвердятся, это станет одним из самых убедительных экспериментальных доказательств эффектов, предсказанных квантовой электродинамикой почти век назад.

Миссия IXPE, созданная NASA совместно с Итальянским космическим агентством и научными организациями из 12 стран, продолжает исследовать самые экстремальные объекты во Вселенной, помогая проверить фундаментальные законы физики.

Новые наблюдения могут изменить представления ученых о том, как ведет себя свет и само пространство в экстремальных условиях Вселенной.