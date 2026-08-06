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Новую европейскую систему погранконтроля выключают из-за очередей в аэропортах 0 1501

Техно
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: погранконтроль

Новая система биометрического пограничного контроля ЕС Entry/Exit System (EES) вызывает такие длительные задержки для путешественников летом, что некоторые аэропорты отключают ее, когда не справляются с наплывом пассажиров. Об этом пишет Politico.

По данным издания, биометрическую регистрацию временно приостанавливают в аэропортах Парижа, Амстердама, Франкфурта, Брюсселя и Милана. Об использовании такого механизма Politico подтвердили представители авиакомпании Air France-KLM, а также руководители авиакомпаний, пограничных служб и аэропортов.

Система EES, полностью заработавшая в апреле 2026 года, распространяется на граждан не входящих в ЕС стран, въезжающих в Шенгенскую зону. Вместо штампов в паспорте путешественники должны пройти регистрацию: сдать отпечатки пальцев, сделать фото и внести данные в электронную базу, где они будут храниться три года. Цель системы – усилить контроль за превышением разрешенных сроков пребывания и выявлением подделки лица.

Однако в разгар туристического сезона новые процедуры привели к многочасовым задержкам. Поэтому Еврокомиссия позволила до 6 сентября временно отказываться от сбора биометрических данных в исключительных случаях, если это необходимо во избежание транспортного коллапса.

При этом пограничные службы отмечают, что даже без биометрической регистрации проверка не отменяется: данные о проездном документе все равно вносятся в систему EES, а контроль безопасности сохраняется.

По информации Politico, по меньшей мере восемь стран ЕС и Швейцария уже призвали продлить действие этого исключения после 6 сентября, поскольку нынешней инфраструктуры и количества персонала недостаточно для полноценной работы системы в час пик.

Следующим этапом цифровизации пограничного контроля должна стать система информации и авторизации путешествий (ETIAS), запуск которой после нескольких переносов теперь запланирован на 2027 год.

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#туризм #технологии
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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