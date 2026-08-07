Американские исследователи впервые с помощью искусственного интеллекта разработали полные геномы вирусов, способных существовать в лабораторных условиях. Ученые считают это важным научным прорывом, однако предупреждают, что технология требует более жесткого контроля из-за потенциальных рисков для биобезопасности.

Американские ученые впервые использовали искусственный интеллект для создания полных геномов вирусов. В ходе эксперимента исследователям удалось получить 16 жизнеспособных бактериофагов — вирусов, поражающих бактерии, — которые эффективно уничтожают кишечную палочку.

Для работы специалисты обучили модели искусственного интеллекта на генетических данных вирусов, бактерий, растений и человека. Затем система самостоятельно предложила несколько вариантов вирусных геномов, из которых ученые выбрали наиболее перспективные. Часть созданных ИИ вирусов оказалась способна размножаться и уничтожать бактерии в лабораторных условиях.

Исследователи надеются, что подобные технологии помогут разрабатывать новые методы лечения инфекций, устойчивых к антибиотикам. Однако одновременно эксперимент показал, что искусственный интеллект уже способен проектировать биологические системы, которых ранее не существовало в природе.

Как отмечает BBC, именно этот факт вызвал серьезную обеспокоенность специалистов по биобезопасности.

По их словам, сегодня главный вопрос заключается уже не в том, способен ли искусственный интеллект создать новый вирусный геном, а в том, как не допустить использования подобных технологий во вред.

Эксперты предупреждают, что в теории такие инструменты могут применяться для разработки возбудителей заболеваний с заранее заданными свойствами. Потенциальную угрозу могут представлять как случайная утечка подобных разработок из лаборатории, так и их преднамеренное использование.

Авторы исследования подчеркивают, что во время работы были приняты дополнительные меры безопасности. Из базы данных исключили вирусы, способные заражать животных и человека, эксперименты проводились только с бактериофагами, а все исследования проходили в условиях защищенной лаборатории.

Тем не менее ученые считают, что по мере развития искусственного интеллекта существующих механизмов контроля может оказаться недостаточно. По их мнению, уже сейчас необходимо разрабатывать новые международные правила биобезопасности, которые позволят использовать возможности ИИ для создания лекарств, не допуская появления технологий, способных представлять угрозу для человечества.

Авторы исследования подчеркивают, что сама технология не несет непосредственной опасности, однако ее стремительное развитие требует усиления международного контроля. По их мнению, только строгие стандарты биобезопасности позволят использовать искусственный интеллект в медицине без риска появления новых биологических угроз.