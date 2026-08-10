Вечером в среду жители Латвии смогут наблюдать одно из самых зрелищных солнечных затмений последних лет. Полностью ясного неба синоптики не обещают, однако облачность, как ожидается, не помешает наблюдениям по всей стране.

Во время частичного солнечного затмения, которое жители Латвии смогут увидеть вечером в среду, ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, полностью затянутого облаками неба не будет ни в одном регионе страны, но и совершенно ясной погоды также не ожидается.

Местами в центральной и восточной части Латвии возможны кратковременные дожди. При этом вечером будет дуть слабый или умеренный северо-западный ветер, а на побережье Видземе его порывы достигнут 13 метров в секунду.

Температура воздуха составит от +12 до +17 градусов, что ниже обычных для августа значений.

Поскольку затмение совпадет с заходом Солнца, астрономы рекомендуют заранее выбрать место с открытым видом на западный горизонт. Лучшие условия для наблюдений обычно бывают на морском побережье или берегах крупных озер, где обзор не закрывают здания и деревья.

Предстоящее затмение считается одним из самых заметных за последние годы. В максимальной фазе Луна закроет до 80% диаметра Солнца, поэтому явление будет хорошо заметно даже без специальной подготовки — при условии подходящей погоды.

В Риге затмение начнется в 20:06, максимальной фазы достигнет в 20:57, а уже в 21:11 частично закрытое Солнце скроется за горизонтом.

В разных частях Латвии картина будет немного отличаться. На востоке страны максимальная фаза практически совпадет с закатом, тогда как на западе между наибольшим закрытием солнечного диска и заходом Солнца пройдет около 20 минут.

Важно помнить, что наблюдать за Солнцем без специальной защиты опасно. Смотреть на него невооруженным глазом или через бинокль и телескоп без сертифицированных солнечных фильтров нельзя — это может привести к необратимому повреждению зрения. Самым безопасным способом остается использование специальных солнечных фильтров или проекция изображения Солнца на экран.

Если прогноз по облачности оправдается, у жителей большинства регионов страны будут хорошие шансы увидеть хотя бы часть этого редкого астрономического явления.