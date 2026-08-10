На соревнованиях по заездам на одну милю в Эстонии установлен новый национальный рекорд скорости для легковых автомобилей. Nissan Skyline GT-R под управлением Александра Ляха разогнался до 416 км/ч, превзойдя прежнее достижение почти на 14 км/ч.

На аэродроме Кильтси в Эстонии прошли соревнования V&K Teed One Mile Challenge 2026, во время которых был установлен новый национальный рекорд скорости для легковых автомобилей.

Победителем стал Александр Лях, выступавший на Nissan Skyline GT-R. К концу дистанции длиной в одну милю (1609 метров) его автомобиль развил скорость 416 км/ч.

Тем самым гонщик улучшил собственный рекорд, установленный в 2020 году, когда ему удалось достичь скорости 402 км/ч.

По данным организаторов, это, вероятно, самая высокая скорость, когда-либо зафиксированная для легкового автомобиля на территории Эстонии.

Для сравнения, скорость 416 км/ч превышает скорость отрыва от земли многих крупных пассажирских самолетов и составляет почти 116 метров в секунду. Среди наземного транспорта быстрее движутся лишь самые скоростные поезда.

На соревнованиях участники должны были развить максимальную скорость к концу дистанции в одну милю. Также проводились заезды на полмили.

Всего отметку 300 км/ч смогли преодолеть 12 участников. Причем гонщик Анти Кеввай на BMW 1M достиг этой скорости уже на более короткой дистанции — в полмили.

В общем зачете второе место занял Вирго Рикк на Porsche 911 Turbo, показавший скорость 351 км/ч. Третьим стал Арон Воола на Ferrari Testarossa, разогнавшийся до 343 км/ч.

Лучший результат среди женщин продемонстрировала Смилла Сангернебо. На Chevrolet Corvette она достигла скорости 305 км/ч.

В категории дизельных автомобилей победителем стал Тармо Пиллерпау. Его BMW 840xd показал максимальную скорость 255 км/ч.

Новый рекорд стал заметным событием для эстонского автоспорта и подтвердил, что соревнования на максимальную скорость в стране выходят на уровень, где результаты уже сравнивают не только с другими автомобилями, но и с авиацией и высокоскоростным железнодорожным транспортом.