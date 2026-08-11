Французские издатели обратились в антимонопольный орган с жалобой на новую функцию Google AI Overviews. По их мнению, автоматически сгенерированные ИИ-сводки могут сократить посещаемость новостных сайтов и нарушают ранее достигнутые договоренности о выплатах за использование контента СМИ.

Ассоциация французских печатных изданий APIG подала жалобу в национальный орган по защите конкуренции на функцию AI Overviews, которую Google недавно запустил во Франции.

Эта функция появилась в конце июля и размещает над обычными результатами поиска краткое резюме ответа, сформированное искусственным интеллектом на основе информации из разных источников.

По мнению издателей, проблема заключается не в самой технологии, а в том, как она использует журналистский контент. APIG считает, что Google внедрил ИИ-сводки без согласия СМИ и тем самым мог нарушить обязательства, взятые компанией в 2022 году в рамках соглашения о выплатах за использование материалов французских изданий.

Ассоциация подчеркивает, что не выступает против развития искусственного интеллекта. Требование издателей сводится к тому, чтобы использование их публикаций сопровождалось справедливым вознаграждением.

Для обычных пользователей AI Overviews позволяют быстрее получить ответ прямо в поисковой выдаче. Однако именно это, по мнению многих медиакомпаний, снижает вероятность того, что человек перейдет по ссылке и прочитает оригинальную статью.

Подобные претензии к Google во Франции возникают уже не впервые. В 2024 году французский антимонопольный регулятор оштрафовал компанию на 250 млн евро за несоблюдение обязательств, связанных с выплатами издателям за использование их контента.

Спор вокруг AI Overviews отражает более широкий конфликт между технологическими компаниями и медиаиндустрией. По мере распространения генеративного искусственного интеллекта издатели все чаще требуют, чтобы использование их материалов происходило на прозрачных условиях и сопровождалось компенсацией.

Исход нынешнего разбирательства может повлиять на то, как Google будет развивать ИИ-функции в поиске не только во Франции, но и на других европейских рынках.