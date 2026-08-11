Астрономы получили доказательства того, что даже рядом со сверхмассивной черной дырой могут образовываться вода и космическая пыль. Это открытие меняет представления о том, насколько «враждебными» являются центры галактик для формирования вещества, из которого рождаются новые звезды и планеты.

Космический телескоп James Webb помог международной группе ученых сделать неожиданное открытие в центре Млечного Пути. Наблюдения показали, что всего в 0,55 светового года от сверхмассивной черной дыры Стрелец A* продолжают образовываться и сохраняться вода и космическая пыль.

Речь идет о звезде IRS 3, которая находится на одном из последних этапов своей жизни. Обычно такие звезды теряют огромное количество вещества, выбрасывая его в окружающее пространство. До сих пор ученые сомневались, что этот процесс может происходить столь близко к черной дыре, где царит экстремальное излучение.

Новые данные показали, что опасения были напрасны.

С помощью инфракрасного прибора MIRI, установленного на телескопе James Webb, исследователи впервые обнаружили в оболочке звезды воду, а также выяснили, что она производит богатую кислородом силикатную пыль.

Именно космическая пыль считается одним из главных «строительных материалов» для формирования новых звезд, планет и других небесных тел.

«Центры галактик относятся к числу самых экстремальных областей Вселенной, поэтому вопрос о том, могут ли звезды продолжать обогащать окружающее пространство в таких условиях, имеет большое значение. С помощью James Webb мы видим, что образование пыли остается удивительно устойчивым», — отметил руководитель исследования Флориан Пайскер из Кёльнского университета.

До этого многие астрономы предполагали, что IRS 3 богата углеродом. Однако спектральный анализ показал совсем другую картину.

Телескоп обнаружил характерные признаки силикатной пыли, состоящей из кремния и кислорода. Это позволило установить, что звезда относится к кислородному типу и продолжает активно выбрасывать вещество в космос.

Не менее важным открытием стало первое уверенное обнаружение воды в окружающей звезду оболочке.

«Обнаружение воды особенно важно, поскольку показывает, что молекулярное вещество способно сохраняться даже в среде с чрезвычайно интенсивным излучением», — подчеркнула соавтор исследования Макарена Гарсия Марин из Европейского космического агентства.

Компьютерное моделирование показало, что вокруг IRS 3 находится несколько концентрических оболочек пыли, которые простираются примерно на 10 тысяч астрономических единиц. Температура в них постепенно снижается — примерно с 1200 кельвинов рядом со звездой до около 100 кельвинов на внешних границах.

По оценкам ученых, масса IRS 3 примерно в шесть раз превышает массу Солнца, а возраст звезды составляет около 72 миллионов лет. Сейчас она переживает период интенсивной потери массы, формируя огромную пылевую оболочку.

Полученные результаты показывают, что даже в непосредственной близости от сверхмассивных черных дыр продолжаются процессы, которые обеспечивают галактики веществом для появления новых поколений звезд и планет. Ранее такие области считались слишком экстремальными для подобных процессов.

Открытие James Webb расширяет представления ученых о том, как устроены центры галактик, и показывает, что даже рядом с гигантскими черными дырами сохраняются условия для важных космических процессов.