Британский гонщик Энди Грин установил мировой рекорд скорости для автомобиля с водородными двигателями внутреннего сгорания.

На солончаке Бонневилль в американском штате Юта он разогнал автомобиль до 406,320 мили в час (653,908 км/ч).

64-летний Грин управлял автомобилем с двумя водородными двигателями общей мощностью 1600 л.с. Машину длиной 9,75 м разработала британская компания JCB.

Двигатели созданы на основе силовых установок, которые используются в тяжелой технике компании. Они смешивают водород под давлением с воздухом и воспламеняют полученную смесь.