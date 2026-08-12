Британский гонщик Энди Грин установил мировой рекорд скорости для автомобиля с водородными двигателями внутреннего сгорания.
На солончаке Бонневилль в американском штате Юта он разогнал автомобиль до 406,320 мили в час (653,908 км/ч).
64-летний Грин управлял автомобилем с двумя водородными двигателями общей мощностью 1600 л.с. Машину длиной 9,75 м разработала британская компания JCB.
Двигатели созданы на основе силовых установок, которые используются в тяжелой технике компании. Они смешивают водород под давлением с воздухом и воспламеняют полученную смесь.
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