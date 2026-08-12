Космический телескоп Hubble помог астрономам выяснить, что в галактике Андромеда за последние десятки миллионов лет резко замедлилось образование новых звезд. Исследователи считают, что причиной может быть соседняя галактика M32, которая, возможно, нарушила привычную эволюцию своего более крупного соседа.

Международная группа астрономов с помощью космического телескопа Hubble получила новые данные об истории галактики Андромеда — ближайшей крупной соседки Млечного Пути, пишет Space.

Исследование показало, что за последние 40 миллионов лет скорость образования новых звезд в Андромеде резко снизилась. Кроме того, ученые нашли новые свидетельства того, что на этот процесс могла повлиять небольшая соседняя галактика M32.

«Мы не можем однозначно утверждать, что наблюдаем снижение звездообразования именно из-за M32. Но она находится совсем рядом и, безусловно, является наиболее вероятным подозреваемым», — отметил один из авторов исследования, аспирант Вашингтонского университета Тобин Уэйнер.

Ранее астрономам уже было известно, что около двух миллиардов лет назад Андромеда пережила мощный всплеск звездообразования, вероятно, после столкновения с другой галактикой. Затем этот процесс начал постепенно замедляться, однако скорость этих изменений оставалась неизвестной.

Благодаря тому, что Андромеда находится примерно в 2,5 миллиона световых лет от Земли, Hubble способен различать в ней отдельные звезды. За последние годы телескоп составил каталог примерно из 200 миллионов звезд, охватывающий около двух третей диска галактики.

Чтобы восстановить историю Андромеды, исследователи разделили ее изображение на участки размером около 300 световых лет и проанализировали цвет звезд в каждом из них.

Яркие голубые звезды свидетельствуют о сравнительно недавнем рождении новых звезд, тогда как преобладание красноватых звезд говорит о том, что активное звездообразование здесь прекратилось значительно раньше.

Исследование показало, что около 500 миллионов лет назад Андромеда ежегодно формировала новых звезд примерно на одну солнечную массу. Затем этот показатель постепенно снижался. Примерно 40 миллионов лет назад скорость уже составляла около половины массы Солнца в год, а затем падение заметно ускорилось.

Сегодня галактика образует новых звезд лишь примерно на одну пятую солнечной массы ежегодно.

Особенно любопытным оказалось распределение этого процесса по самой галактике. Самое заметное снижение активности ученые обнаружили на той стороне Андромеды, которая обращена к галактике M32.

Астрономы давно предполагают, что M32 может быть остатком более крупной спиральной галактики, утратившей свои рукава после столкновения с Андромедой. Пока эта гипотеза окончательно не подтверждена, однако новые наблюдения делают ее более вероятной.

Проверить предположение помогут будущие исследования. Уже в ближайшее время к изучению Андромеды сможет подключиться новый космический телескоп Nancy Grace Roman, запуск которого запланирован на конец августа. Его возможности позволят исследовать еще большую часть галактики, чем это удалось Hubble.

Если гипотеза подтвердится, астрономы смогут лучше понять, как взаимодействие галактик влияет на рождение новых звезд и эволюцию Вселенной.