Вечером 12 августа жители Европы стали свидетелями редкого полного солнечного затмения — одного из самых впечатляющих астрономических событий последних лет. Полную фазу наблюдали в северной и центральной Испании, а также в отдельных районах Португалии, Гренландии и Исландии. В Латвии можно было увидеть частичное затмение.

Во время полной фазы Луна полностью закрывала диск Солнца. На несколько минут среди дня наступали сумерки, а наблюдатели могли увидеть солнечную корону — внешнюю атмосферу Солнца, которая обычно скрыта его ярким светом.

За необычным небесным явлением следили миллионы людей. Многие специально отправились в регионы, где проходила полоса полного затмения, а остальные наблюдали за ним благодаря многочисленным прямым интернет-трансляциям. Это стало первым полным солнечным затмением, которое можно было увидеть в Европе с 1999 года, и одним из самых ожидаемых астрономических событий 2026 года.