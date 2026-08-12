Хотя сегодня во многих местах в центре внимания находятся солнечное затмение и метеорный поток Персеиды, в интернете распространился и куда более пугающий прогноз — будто именно 12 августа Земля на семь секунд потеряет гравитацию, пишет nasha.lv. В некоторых публикациях даже утверждается, что такое событие может вызвать огромные разрушения.

Хотя сегодня во многих местах в центре внимания находятся солнечное затмение и метеорный поток Персеиды, в интернете распространился и куда более пугающий прогноз — будто именно 12 августа Земля на семь секунд потеряет гравитацию. В некоторых публикациях даже утверждается, что такое событие может вызвать огромные разрушения.

На платформе социальных сетей “Threads” один пользователь пишет: “Кто-нибудь в Латвии готов к очередному концу света сегодня в 17.32? Если кто-то ещё не слышал очередной hoax, сообщаю: якобы специалист NASA сказал (я прочитал это ещё в мае), что на 7 секунд будет отключено гравитационное поле Земли.

На всякий случай я посмотрел предполагаемые сценарии того, что может произойти. Gemini выдал мне два сценария — для плоской и круглой Земли. Похоже, что для плоской повреждений будет не так много.”

Согласитесь, в такую информацию трудно поверить, поэтому жители Латвии в разделе комментариев в очередной раз блеснули своим хорошим чувством юмора.

Например, Алиса радуется: “Не могу дождаться! Звучит реально прикольно — полетать как космонавт! Интересно, на какую высоту за 7 секунд можно успеть взлететь??”

Несколько пользователей указали, что, значит, пришло время спешить в магазин, чтобы скупить туалетную бумагу и гречку.

Один пользователь признаётся, что знает об этих прогнозах уже довольно давно и последние три месяца читал много статей.

Слухи распространяются уже несколько месяцев

Оказывается, история о семи секундах без гравитации возникла не в Латвии. Похожее утверждение распространяется в социальных сетях ещё с конца прошлого года, но по мере приближения 12 августа оно пережило новую волну популярности.

В основе слухов лежит утверждение, что 12 августа 2026 года Земля примерно на семь секунд потеряет гравитацию. В некоторых версиях публикаций упоминается и якобы секретный проект NASA “Project Anchor”, который будто бы связан с ожидаемой “гравитационной аномалией”. Однако никаких достоверных доказательств существования такого проекта NASA нет.

Слухи стали особенно популярны именно на этой неделе, потому что 12 августа действительно происходят несколько впечатляющих астрономических событий. Это, вероятнее всего, помогло выдуманной истории звучать более правдоподобно.

NASA наконец комментирует жуткий прогноз

Зарубежные СМИ уже проверили это утверждение, и NASA чётко опровергло слухи. Агентство указало, что 12 августа Земля не потеряет гравитацию.

NASA объяснило, что общая сила гравитации Земли определяется её массой. Чтобы Земля потеряла гравитацию, должна была бы измениться масса самой планеты, и ничего подобного 12 августа не ожидается.

NASA также подчеркнуло, что сегодняшнее солнечное затмение внезапно не “выключит” гравитацию. Гравитационное влияние Солнца и Луны на Землю хорошо изучено и предсказуемо, и затмение не меняет эту силу.

Таким образом, распространяемая в интернете история о семи секундах без гравитации — не научный прогноз, а выдуманная информация.

Что же на самом деле происходит сегодня?

12 августа действительно особенный день для любителей астрономии. Сегодня происходит полное солнечное затмение, кроме того, примерно в это же время своего максимума достигает и метеорный поток Персеиды. Именно совпадение реальных астрономических событий, возможно, помогло распространяемому в социальных сетях слуху привлечь ещё больше внимания.

Поэтому тем, кто сегодня около 17.30 уже готовится крепко держаться за землю, чтобы не улететь в небо, можем спокойно сказать — гравитация не исчезнет.

Зато, если хочется сегодня наблюдать за небом, для этого есть вполне реальная причина — и конец света в этот список не входит.